Серйозний провал. Як та чому Росія втрачає перевагу у повітрі
Категорія
Україна
Дата публікації

Серйозний провал. Як та чому Росія втрачає перевагу у повітрі

Су-34
Джерело:  The National Interest

За понад 2,5 роки війни Сили оборони України встигли знищити щонайменше 30 російських Су-34. Що важливо розуміти, це майже 25% довоєнного парку країни-агресорки. Станом на сьогодні бойові втрати ВПС РФ випереджають виробництво.

Головні тези:

  • Росія не хоче визнавати свої шалені втрати на тлі війни.
  • Російська пропаганда намагається звинувачувати у невдачах армії РФ не лише Україну, а й також її союзників.
  • Росія може готуватися до вторгнення в НАТО.

Росії соромно визнавати нові поразки від України

Нещодавно стало відомо, що українському пілоту на F-16 вдалося знищити ворожий бойовий літак Су-34.

Росія веде наступ в Україні, але цей інцидент можна розглядати як серйозний провал, тому що Су-34 — це літаки, які Росія використовує для знищення української інфраструктури, — коментує цю подію геополітична аналітикиня Ірина Цукерман, очільниця Scarab Rising.

Враховуючи той факт, що це західний винищувач американського виробництва, російські пропагандисти почали звинувачувати у своїй новій втраті не так Україну, як її союзників — насамперед США.

Таким чином росіяни не просто оплакують знищення чергового Су-34, а й активно розпалюють антиамериканські настрої.

Вони хочуть довести, що Україна — всього лише проксі для ЦРУ/MI6 тощо, які безпосередньо атакують Росію за допомогою своєї техніки, — пояснює Ірина Цукерман.

Україна вибиває у Росії перевагу у повітрі

Це ще один спосіб Росії дискредитувати НАТО і підтримати свої теорії змови про те, що Альянс весь цей час замишляв напад або вторгнення в Росію. Це також хороший спосіб піднести невдачу і той факт, що російська перевага в повітрі тепер ефективно ослаблена, — наголошують аналітики.

Влада РФ ніколи не заперечувала той факт, що саме НАТО є надпотужною силою, тому продовжує цинічно брехати, що воює в Україні проти солдатів Альянсу.

Однак у російського диктатора Володимира Путіна може бути й інший замисел.

До прикладу, він може дійсно готуватися до війни з НАТО, а всі ці історії просто використати як привід для вторгнення в країну чи країни блоку.

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