Серйозний провал. Як та чому Росія втрачає перевагу у повітрі

За понад 2,5 роки війни Сили оборони України встигли знищити щонайменше 30 російських Су-34. Що важливо розуміти, це майже 25% довоєнного парку країни-агресорки. Станом на сьогодні бойові втрати ВПС РФ випереджають виробництво.
Головні тези:
- Росія не хоче визнавати свої шалені втрати на тлі війни.
- Російська пропаганда намагається звинувачувати у невдачах армії РФ не лише Україну, а й також її союзників.
- Росія може готуватися до вторгнення в НАТО.
Росії соромно визнавати нові поразки від України
Нещодавно стало відомо, що українському пілоту на F-16 вдалося знищити ворожий бойовий літак Су-34.
Враховуючи той факт, що це західний винищувач американського виробництва, російські пропагандисти почали звинувачувати у своїй новій втраті не так Україну, як її союзників — насамперед США.
Таким чином росіяни не просто оплакують знищення чергового Су-34, а й активно розпалюють антиамериканські настрої.
Україна вибиває у Росії перевагу у повітрі
Влада РФ ніколи не заперечувала той факт, що саме НАТО є надпотужною силою, тому продовжує цинічно брехати, що воює в Україні проти солдатів Альянсу.
Однак у російського диктатора Володимира Путіна може бути й інший замисел.
До прикладу, він може дійсно готуватися до війни з НАТО, а всі ці історії просто використати як привід для вторгнення в країну чи країни блоку.
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