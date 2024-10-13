Ще більше грошей. Естонія звернулася до України з неочікуваною пропозицією

Очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна хоче купувати в України ракети дальньої дії, а також оборонну продукцію.

Що Естонія пропонує Україні

На переконання глави естонського оборонного відомства, такий новий вид співпраці між Києвом та Талліном міг би допомогти Україні наростити своє виробництво.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт.

Попри це, Ханно Певкур вважає, що це не буде перешкодою, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує ще більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії, — наголосив очільник Міноборони Естонії. Поширити

Ханно Певкур також публічно пообіцяв, що офіційний Таллінн закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни, якщо Київ відгукнеться на цю пропозицію.

За словами естонського міністра, наразі його країна зацікавлена в ракетах дальньої дії, адже є багато різних варіантів.

Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності, — додав Певкур. Поширити

Естонія також хоче реструктурувати військову допомогу Україні

Про це нещодавно повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, Таллінн хоче, щоб в Україні домінувала продукція естонських підприємств.

Що важливо розуміти, Естонія у 2024 році надала Україні військову допомогу в розмірі близько 100 млн євро, що відповідає 0,25% ВВП країни.

Певкур обіцяє, що його країна продовжить ту саму політику, але в структурі допомоги очікуються зміни.