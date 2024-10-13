Коли в Росії розпочнеться криза — прогноз аналітика

Як вважає відома аналітикиня та журналістка Енн Епплбаум, війна Росії проти України рано чи пізно призведе до того, що в країні-агресорці почнеться справжня криза. Вона також вважає, що все станеться тоді, коли влада РФ зміниться або буде повалена.

Війна РФ проти України впливає на усю міжнародну арену

Енн Епплбаум звертає увагу на те, що де-факто наразі Росія перетворилася на країну, яка знаходиться у стані занепаду.

Вмираюча країна, яка докорінно нестабільна. Ми не тільки не знаємо, хто буде наступним лідером, ми навіть не знаємо, хто його обере. Тому, коли б не відбулися зміни у верхах, з якої б причини це не сталося, настане криза, — прогнозує польська аналітикиня. Поширити

На її переконання, досі найбільшою загрозою є те, що можлива поразка України змінить владу в Європі та світі.

Енн Епплбаум попереджає міжнародну спільноту, що саме до цього прагне російський диктатор Володимир Путін.

Наша віра в те, що Україна не може перемогти, є причиною того, чому вона досі не перемогла, — наголосила журналістка. Поширити

До чого тут ситуація на Близькому Сході

Польська аналітикиня також попереджає, що Іран хоче скористатися моментом, поки США і Європа будуть надто зайняті війною РФ проти України.

Офіційний Тегеран вважає, що такий розвиток події може стати допоміжним фактором та ослабити Ізраїль.

Європа має обмежений дипломатичний і військовий вплив на Близький Схід, тому країнам ЄС необхідно зосередитися на протистоянні з Росією, визначити остаточний результат війни та перемогти союзника Ірану, щоб послабити міць автократичного альянсу, — наголосила Енн Епплбаум. Поширити

Вона також звернула увагу на те, що країна-агресорка РФ навіть встигає консультувати ХАМАС в агресії проти Ізраїлю, а також допомагати Ірану в розвитку ядерної програми.