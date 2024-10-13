Коли в Росії розпочнеться криза — прогноз аналітика
Категорія
Світ
Дата публікації

Коли в Росії розпочнеться криза — прогноз аналітика

Кремль
Джерело:  Welt

Як вважає відома аналітикиня та журналістка Енн Епплбаум, війна Росії проти України рано чи пізно призведе до того, що в країні-агресорці почнеться справжня криза.  Вона також вважає, що все станеться тоді, коли влада РФ зміниться або буде повалена.

Головні тези:

  • Існує загроза того, що можлива поразка України може змінити владу в Європі та світі.
  • Експертка пояснила, чому Росія досі не програла війну проти України.
  • Аналітикиня також попереджає про можливі дії Ірану на Близькому Сході

Війна РФ проти України впливає на усю міжнародну арену

Енн Епплбаум звертає увагу на те, що де-факто наразі Росія перетворилася на країну, яка знаходиться у стані занепаду.

Вмираюча країна, яка докорінно нестабільна. Ми не тільки не знаємо, хто буде наступним лідером, ми навіть не знаємо, хто його обере. Тому, коли б не відбулися зміни у верхах, з якої б причини це не сталося, настане криза, — прогнозує польська аналітикиня.

На її переконання, досі найбільшою загрозою є те, що можлива поразка України змінить владу в Європі та світі.

Енн Епплбаум попереджає міжнародну спільноту, що саме до цього прагне російський диктатор Володимир Путін.

Наша віра в те, що Україна не може перемогти, є причиною того, чому вона досі не перемогла, — наголосила журналістка.

До чого тут ситуація на Близькому Сході

Польська аналітикиня також попереджає, що Іран хоче скористатися моментом, поки США і Європа будуть надто зайняті війною РФ проти України.

Офіційний Тегеран вважає, що такий розвиток події може стати допоміжним фактором та ослабити Ізраїль.

Європа має обмежений дипломатичний і військовий вплив на Близький Схід, тому країнам ЄС необхідно зосередитися на протистоянні з Росією, визначити остаточний результат війни та перемогти союзника Ірану, щоб послабити міць автократичного альянсу, — наголосила Енн Епплбаум.

Вона також звернула увагу на те, що країна-агресорка РФ навіть встигає консультувати ХАМАС в агресії проти Ізраїлю, а також допомагати Ірану в розвитку ядерної програми.

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