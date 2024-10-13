Коли в Росії розпочнеться криза — прогноз аналітика

Як вважає відома аналітикиня та журналістка Енн Епплбаум, війна Росії проти України рано чи пізно призведе до того, що в країні-агресорці почнеться справжня криза. Вона також вважає, що все станеться тоді, коли влада РФ зміниться або буде повалена.
Головні тези:
- Існує загроза того, що можлива поразка України може змінити владу в Європі та світі.
- Експертка пояснила, чому Росія досі не програла війну проти України.
- Аналітикиня також попереджає про можливі дії Ірану на Близькому Сході
Війна РФ проти України впливає на усю міжнародну арену
Енн Епплбаум звертає увагу на те, що де-факто наразі Росія перетворилася на країну, яка знаходиться у стані занепаду.
На її переконання, досі найбільшою загрозою є те, що можлива поразка України змінить владу в Європі та світі.
Енн Епплбаум попереджає міжнародну спільноту, що саме до цього прагне російський диктатор Володимир Путін.
До чого тут ситуація на Близькому Сході
Польська аналітикиня також попереджає, що Іран хоче скористатися моментом, поки США і Європа будуть надто зайняті війною РФ проти України.
Офіційний Тегеран вважає, що такий розвиток події може стати допоміжним фактором та ослабити Ізраїль.
Вона також звернула увагу на те, що країна-агресорка РФ навіть встигає консультувати ХАМАС в агресії проти Ізраїлю, а також допомагати Ірану в розвитку ядерної програми.
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