Когда в России начнется кризис — прогноз аналитика

Как считает известная аналитик и журналистка Энн Эпплбаум, война России против Украины рано или поздно приведет к тому, что в стране-агрессорке начнется настоящий кризис. Она также считает, что все произойдет тогда, когда власти РФ изменятся или будут свергнуты.

Война РФ против Украины влияет на всю международную арену

Энн Эпплбаум обращает внимание на то, что де-факто сейчас Россия превратилась в страну, которая находится в упадке.

Умирающая страна, коренным образом нестабильная. Мы не только не знаем, кто будет следующим лидером, мы даже не знаем, кто его выберет. Поэтому, какие бы не произошли изменения в верхах, по какой бы причине это ни произошло, наступит кризис, — прогнозирует польская аналитик. Поделиться

По ее убеждению, до сих пор наибольшей угрозой является то, что возможное поражение Украины сменит власть в Европе и мире.

Энн Эпплбаум предупреждает международное сообщество, что именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.

Наша вера в то, что Украина не может победить, причина того, почему она до сих пор не победила, — подчеркнула журналистка. Поделиться

При чем здесь ситуация на Ближнем Востоке

Польская аналитик также предупреждает, что Иран хочет воспользоваться моментом, пока США и Европа будут слишком заняты войной РФ против Украины.

Официальный Тегеран считает, что такое развитие событий может стать вспомогательным фактором и ослабить Израиль.

Европа имеет ограниченное дипломатическое и военное влияние на Ближний Восток, поэтому странам ЕС необходимо сосредоточиться на противостоянии с Россией, определить окончательный результат войны и победить союзника Ирана, чтобы ослабить мощь автократического альянса, — подчеркнула Энн Эпплбаум. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что страна-агрессор РФ даже успевает консультировать ХАМАС в агрессии против Израиля, а также помогать Ирану в развитии ядерной программы.