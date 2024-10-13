Когда в России начнется кризис — прогноз аналитика

Как считает известная аналитик и журналистка Энн Эпплбаум, война России против Украины рано или поздно приведет к тому, что в стране-агрессорке начнется настоящий кризис. Она также считает, что все произойдет тогда, когда власти РФ изменятся или будут свергнуты.
Главные тезисы
- Существует угроза того, что возможное поражение Украины может сменить власть в Европе и мире.
- Эксперт объяснила, почему Россия до сих пор не проиграла войну против Украины.
- Аналитик также предупреждает о возможных действиях Ирана на Ближнем Востоке
Война РФ против Украины влияет на всю международную арену
Энн Эпплбаум обращает внимание на то, что де-факто сейчас Россия превратилась в страну, которая находится в упадке.
По ее убеждению, до сих пор наибольшей угрозой является то, что возможное поражение Украины сменит власть в Европе и мире.
Энн Эпплбаум предупреждает международное сообщество, что именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.
При чем здесь ситуация на Ближнем Востоке
Польская аналитик также предупреждает, что Иран хочет воспользоваться моментом, пока США и Европа будут слишком заняты войной РФ против Украины.
Официальный Тегеран считает, что такое развитие событий может стать вспомогательным фактором и ослабить Израиль.
Она также обратила внимание на то, что страна-агрессор РФ даже успевает консультировать ХАМАС в агрессии против Израиля, а также помогать Ирану в развитии ядерной программы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-