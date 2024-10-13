Когда в России начнется кризис — прогноз аналитика
Категория
Мир
Дата публикации

Когда в России начнется кризис — прогноз аналитика

Кремль
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Источник:  Welt

Как считает известная аналитик и журналистка Энн Эпплбаум, война России против Украины рано или поздно приведет к тому, что в стране-агрессорке начнется настоящий кризис. Она также считает, что все произойдет тогда, когда власти РФ изменятся или будут свергнуты.

Главные тезисы

  • Существует угроза того, что возможное поражение Украины может сменить власть в Европе и мире.
  • Эксперт объяснила, почему Россия до сих пор не проиграла войну против Украины.
  • Аналитик также предупреждает о возможных действиях Ирана на Ближнем Востоке

Война РФ против Украины влияет на всю международную арену

Энн Эпплбаум обращает внимание на то, что де-факто сейчас Россия превратилась в страну, которая находится в упадке.

Умирающая страна, коренным образом нестабильная. Мы не только не знаем, кто будет следующим лидером, мы даже не знаем, кто его выберет. Поэтому, какие бы не произошли изменения в верхах, по какой бы причине это ни произошло, наступит кризис, — прогнозирует польская аналитик.

По ее убеждению, до сих пор наибольшей угрозой является то, что возможное поражение Украины сменит власть в Европе и мире.

Энн Эпплбаум предупреждает международное сообщество, что именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.

Наша вера в то, что Украина не может победить, причина того, почему она до сих пор не победила, — подчеркнула журналистка.

При чем здесь ситуация на Ближнем Востоке

Польская аналитик также предупреждает, что Иран хочет воспользоваться моментом, пока США и Европа будут слишком заняты войной РФ против Украины.

Официальный Тегеран считает, что такое развитие событий может стать вспомогательным фактором и ослабить Израиль.

Европа имеет ограниченное дипломатическое и военное влияние на Ближний Восток, поэтому странам ЕС необходимо сосредоточиться на противостоянии с Россией, определить окончательный результат войны и победить союзника Ирана, чтобы ослабить мощь автократического альянса, — подчеркнула Энн Эпплбаум.

Она также обратила внимание на то, что страна-агрессор РФ даже успевает консультировать ХАМАС в агрессии против Израиля, а также помогать Ирану в развитии ядерной программы.

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