Окупація Вугледара. Українські воїни назвали одну з неочевидних причин

Російські загарбники вкрай активно використовують на фронті нелегальні термінали Starlink американської компанії SpaceX. Це дає ворогу додаткову перевагу, яка відіграла одну з ключових ролей під час битви за Вугледар.

Starlink і його роль у війні РФ проти України

Американські журналісти звертають увагу на те, що раніше Сили оборони України мали головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали і були краще озброєні — доступ до інтернету через термінали Starlink.

Однак ворог знайшов спосіб також отримати доступ до Starlink.

Станом на сьогодні, росіяни, так само як і українські захисники, бачать поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими.

Виданню також вдалося дізнатися, що наразі активно функціонує чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам безпосередньо на поле бою.

І їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу. Поширити

Одна з причин падіння Вугледара

Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити, назвав використання Росією комплексу Starlink одним із важливих факторів, поряд з нестачею живої сили і озброєння, що прискорили падіння Вугледара, — пише видання. Поширити

Окрім того, наголошується, що термінали Starlink з'являлися на російських позиціях протягом усього року.

Попри це, лише протягом останніх кількох місяців їхній вплив став дійсно суттєвим.

Що важливо розуміти, під час наступу солдати РФ використовують їх для координації атак. За словами українських воїнів, з минулого місяця вони бачать на російських позиціях системи Starlink.

Наразі Київ та Вашингтон вкрай активно співпрацюють зі SpaceX, щоб "запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні".