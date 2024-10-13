Окупація Вугледара. Українські воїни назвали одну з неочевидних причин

Російські загарбники вкрай активно використовують на фронті нелегальні термінали Starlink американської компанії SpaceX. Це дає ворогу додаткову перевагу, яка відіграла одну з ключових ролей під час битви за Вугледар.
Головні тези:
- Взаємодія Києва та Вашингтона з SpaceX має на меті запобігти незаконному використанню солдатами РФ терміналів Starlink.
- Команда Ілона Маска обіцяла деактивувати термінали Starlink для російських окупантів, однак досі цього не зробила.
Starlink і його роль у війні РФ проти України
Американські журналісти звертають увагу на те, що раніше Сили оборони України мали головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали і були краще озброєні — доступ до інтернету через термінали Starlink.
Однак ворог знайшов спосіб також отримати доступ до Starlink.
Станом на сьогодні, росіяни, так само як і українські захисники, бачать поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими.
Виданню також вдалося дізнатися, що наразі активно функціонує чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам безпосередньо на поле бою.
Одна з причин падіння Вугледара
Окрім того, наголошується, що термінали Starlink з'являлися на російських позиціях протягом усього року.
Попри це, лише протягом останніх кількох місяців їхній вплив став дійсно суттєвим.
Що важливо розуміти, під час наступу солдати РФ використовують їх для координації атак. За словами українських воїнів, з минулого місяця вони бачать на російських позиціях системи Starlink.
Наразі Київ та Вашингтон вкрай активно співпрацюють зі SpaceX, щоб "запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні".
Команда Ілона Маска публічно обіцяла, що вона деактивує термінали, якщо вони використовуються "підсанкційною або несанкціонованою стороною".
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