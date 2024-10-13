Оккупация Угледара. Украинские воины назвали одну из неочевидных причин
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупация Угледара. Украинские воины назвали одну из неочевидных причин

ВСУ
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Источник:  The Washington Post

Российские захватчики очень активно используют на фронте нелегальные терминалы Starlink американской компании SpaceX. Это дает врагу дополнительное преимущество, которое сыграло одну из ключевых ролей во время битвы за Угледар.

Главные тезисы

  • Взаимодействие Киева и Вашингтона с SpaceX имеет целью предотвратить незаконное использование солдатами РФ терминалов Starlink.
  • Команда Илона Маска обещала деактивировать терминалы Starlink для российских оккупантов, однако до сих пор этого не сделала.

Starlink и его роль в войне РФ против Украины

Американские журналисты обращают внимание на то, что ранее у Сил обороны Украины было главное преимущество над россиянами, которые численно преобладали и были лучше вооружены — доступ к интернету через терминалы Starlink.

Однако враг нашел способ также получить доступ к Starlink.

По состоянию на сегодняшний день, россияне, равно как и украинские защитники, видят поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными.

Изданию также удалось узнать, что активно функционирует черный рынок поставок терминалов Starlink россиянам непосредственно на поле боя.

И их распространение явилось важным фактором недавних побед России во время наступления.

Одна из причин падения Угледара

Офицер 72-й механизированной бригады, защищавшей район Угледара с 2022 года, назвал использование Россией комплекса Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружения, ускоривших падение Угледара, — пишет издание.

Кроме того, указано, что терминалы Starlink появлялись на российских позициях в течение всего года.

Несмотря на это, только за последние несколько месяцев их влияние стало действительно существенным.

Что важно понимать, при наступлении солдаты РФ используют их для координации атак. По словам украинских воинов, в прошлом месяце они видели на российских позициях системы Starlink.

Сейчас Киев и Вашингтон крайне активно сотрудничают со SpaceX, чтобы "предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink в оккупированной Украине".

Команда Илона Маска публично обещала, что она деактивирует терминалы, если они используются "подсанкционной или несанкционированной стороной".

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