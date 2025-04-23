Естонія створить нову військову базу на кордоні з Росією
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Естонія створить нову військову базу на кордоні з Росією

Естонія
Джерело:  ERR

Сили оборони Естонії планують створити військову базу у місті Нарва, що на кордоні з Росією. Там будуть розміщені понад двісті естонських військовослужбовців і підрозділи союзників.

Головні тези:

  • Естонські сили оборони розгортають військову базу у місті Нарва біля кордону з Росією з метою посилення присутності в регіоні.
  • Понад 200 військовослужбовців та союзники будуть розташовані на базі у Нарві для чергувань та підготовки.
  • Створення військової бази у Нарві є демонстрацією того, що місто є невіддільною частиною Естонії та покаже готовність оборонятися у разі потенційної загрози.

Естонія створить військову базу у Нарві

Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Вахур Карус.

За його словами, Сили оборони бачать необхідність посилення своєї присутності у Нарві.

Жител Нарви зможуть звикнути до того, що військові — частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невіддільною частиною Естонії.

Він уточнив, що планується створити базу, де будуть дислокуватися різні підрозділи на ротаційній основі.

Вони нестимуть бойове чергування, а потім повертатимуться, наприклад, у Йихві або Тапа, для продовження звичайної підготовки.

Зазначається, що на базі розмістяться як чинні військовослужбовці, так і призовники та резервісти.

Якщо навчальний цикл дає змогу, підрозділ, що вирушає до Нарви, може взяти з собою резервістів для спільного несення бойового чергування. Очікувана чисельність особового складу — близько 200-250 осіб.

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