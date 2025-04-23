Естонія створить нову військову базу на кордоні з Росією

Сили оборони Естонії планують створити військову базу у місті Нарва, що на кордоні з Росією. Там будуть розміщені понад двісті естонських військовослужбовців і підрозділи союзників.
Головні тези:
- Естонські сили оборони розгортають військову базу у місті Нарва біля кордону з Росією з метою посилення присутності в регіоні.
- Понад 200 військовослужбовців та союзники будуть розташовані на базі у Нарві для чергувань та підготовки.
- Створення військової бази у Нарві є демонстрацією того, що місто є невіддільною частиною Естонії та покаже готовність оборонятися у разі потенційної загрози.
Естонія створить військову базу у Нарві
Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Вахур Карус.
За його словами, Сили оборони бачать необхідність посилення своєї присутності у Нарві.
Він уточнив, що планується створити базу, де будуть дислокуватися різні підрозділи на ротаційній основі.
Вони нестимуть бойове чергування, а потім повертатимуться, наприклад, у Йихві або Тапа, для продовження звичайної підготовки.
Зазначається, що на базі розмістяться як чинні військовослужбовці, так і призовники та резервісти.
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