Антидронная стена. Эстония планирует существенно укрепить границу с Россией

Власти Эстония хотят создать "антидронную стену", а именно систему обнаружения и отражения беспилотников на восточной границе и над большими городами, чтобы укрепить границу с Россией.
Эстония будет строить антидронную стену с Россией
План предусматривает покрытие всей восточной границы техникой, способной обнаруживать и отображать беспилотники, а также обеспечение такого потенциала в больших городах.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.
Эти планы он обнародовал своим коллегам из стран Балтии во время двухдневного визита в Латвию.
Министр отметил, что в ближайшем будущем нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.
А заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар сообщил, что с точки зрения полиции важно покрыть всю восточную границу и крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников, и Департамент полиции и пограничной охраны вместе с партнерами разрабатывает план.
ФСБ совершает провокации на границе с Эстонией
Пограничники РФ нарушают договоренности с Эстонией.
Об этом сообщает эстонский национальный телерадиовещатель ERR.
Глава бюро пограничной охраны Идашской префектуры Ээрик Пургель пояснил, что Эстония и РФ каждую весну устанавливают в водах Нарвы буи для обозначения фарватера, поскольку русло реки меняется.
Издание отмечает, что в этом году РФ сообщила о несогласии с местами установки около половины из 250 буев. Первые 50 буев были установлены 13 мая. В ночь на 23 июня эстонские пограничники обнаружили, что российские пограничники начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 единицы, часть из которых принадлежала спорным буям.
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