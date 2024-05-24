Антидронная стена. Эстония планирует существенно укрепить границу с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Антидронная стена. Эстония планирует существенно укрепить границу с Россией

Vampire
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Источник:  ERR

Власти Эстония хотят создать "антидронную стену", а именно систему обнаружения и отражения беспилотников на восточной границе и над большими городами, чтобы укрепить границу с Россией.

Эстония будет строить антидронную стену с Россией

План предусматривает покрытие всей восточной границы техникой, способной обнаруживать и отображать беспилотники, а также обеспечение такого потенциала в больших городах.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

Эти планы он обнародовал своим коллегам из стран Балтии во время двухдневного визита в Латвию.

Это уникальная инициатива такого масштаба. Выявление беспилотников и противодействие им крайне важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей.

Министр отметил, что в ближайшем будущем нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.

А заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар сообщил, что с точки зрения полиции важно покрыть всю восточную границу и крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников, и Департамент полиции и пограничной охраны вместе с партнерами разрабатывает план.

ФСБ совершает провокации на границе с Эстонией

Пограничники РФ нарушают договоренности с Эстонией.

Об этом сообщает эстонский национальный телерадиовещатель ERR.

Глава бюро пограничной охраны Идашской префектуры Ээрик Пургель пояснил, что Эстония и РФ каждую весну устанавливают в водах Нарвы буи для обозначения фарватера, поскольку русло реки меняется.

До начала войны в Украине установка этих буев происходила в основном по обоюдному соглашению, но с 2023 года Россия не согласна с эстонскими позициями по размещению буев. Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны во избежание навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды.

Издание отмечает, что в этом году РФ сообщила о несогласии с местами установки около половины из 250 буев. Первые 50 буев были установлены 13 мая. В ночь на 23 июня эстонские пограничники обнаружили, что российские пограничники начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 единицы, часть из которых принадлежала спорным буям.

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