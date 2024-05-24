Антидронна стіна. Естонія планує суттєво укріпити кордон з Росією

Влада Естонія хоче створити "антидронну стіну", а саме систему виявлення та відображення безпілотників на східному кордоні та над великими містами, щоб зміцнити кордон з Росією.
Естонія будуватиме антидронну стіну з Росією
План передбачає покриття всього східного кордону технікою, здатною виявляти та відображати безпілотники, а також забезпечення такого потенціалу у великих містах.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє ERR.
Ці плани він оприлюднив для своїх колег із країн Балтії під час дводенного візиту до Латвії.
Міністр зазначив, що в найближчому майбутньому потрібно бути готовими до того, що Росія все частіше намагатиметься порушити їхнє життя за допомогою безпілотників, оскільки фізично проникнути на територію Естонії стає дедалі складніше.
А заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар повідомив, що з погляду поліції важливо покрити весь східний кордон та великі міста стаціонарними засобами виявлення та відображення безпілотників, і Департамент поліції та прикордонної охорони разом із партнерами розробляє відповідний план.
ФСБ робить провокації на кордоні з Естонією
Прикордонники РФ порушують домовленості з Естонією.
Про це повідомляє естонський національний телерадіомовник ERR.
Глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія та РФ щовесни встановлюють у водах Нарви буї для позначення фарватеру, оскільки русло річки змінюється.
Видання зазначає, що цьогоріч РФ повідомила про незгоду з місцями встановлення близько половини з 250 буїв. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. У ніч на 23 червня естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї й за ніч зняли 24 одиниці, частина з яких належала до спірних буїв.
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