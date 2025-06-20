Естонія споруджує Балтійську оборонну лінію на кордоні з РФ
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Естонія споруджує Балтійську оборонну лінію на кордоні з РФ

Естонія
Джерело:  ERR

Сили оборони Естонії спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у Південно-Східній Естонії на кордоні з РФ.

Головні тези:

  • Сили оборони Естонії спільно з Державним центром оборонних інвестицій розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії на кордоні з РФ.
  • Протитанкові рови, бункери та складські майданчики будуються вздовж кордону за планом на суму 4,4 млн євро з метою підвищення обороноздатності країни.
  • Будівництво охоронних споруд проводиться відповідно до аналізу та потреб Сил оборони Естонії для забезпечення безпеки кордону у мирний час.

Естонія споруджує рови та укріплення на кордоні з Росією

Міністерство оборони Естонії опублікувало фотографію з місця будівництва.

Як зазначається, на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, до кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятків складських майданчиків.

Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

Рів завширшки чотири метри та глибиною три метри, — зазначив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

У RKIK повідомили, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону відповідно до аналізу та потреб Сил оборони Естонії. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону країни.

Рови копають як на державній, так і на приватній або муніципальній землі. У разі останніх держава планує або викупити землі або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.

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