Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - перші подробиці
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Протягом ночі 23-24 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 78 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півдні та півночі країни.
  • Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — перші подробиці

Цього разу армія РФ здійснювала повітряний напад із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

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