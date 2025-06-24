Сили ППО розкрили наслідки повітряного бою з Росією

Протягом ночі 23-24 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 78 ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півдні та півночі країни.
- Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — перші подробиці
Цього разу армія РФ здійснювала повітряний напад із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-