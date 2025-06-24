Атака Росії на Сумщину та Херсон — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Сумщину та Херсон — є загиблі та поранені

ДСНС України
Атака Росії на Сумщину та Херсон — є загиблі та поранені
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Уночі 24 червня російські окупанти атакували Сумську область ударними дронами. Згідно з останніми даними, троє цивільних загинули, зокрема дитина, шестеро отримали поранення, серед яких троє дітей. Під удар ворога також потрапив Херсон: там повідомляють про чотирьох поранених.

Головні тези:

  • Російські атаку призвели до пошкоджень житлових будинків та автівок, а також до спалаху масштабної пожежі у Сумській області.
  • Медичні заклади надають допомогу постраждалим внаслідок агресії РФ.

Що відомо про ситуацію на Сумщині

Як повідомляє ДСНС України, близько 00:00 армія РФ здійснила масовану атаку ударними БпЛА по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

Цей повітряний напад ворога забрав життя трьох мирних мешканців. Зокрема загинув 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Окрім того, повідомляється про загибель жінки та чоловіка з різних родин.

Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога.

Згідно з даними поліції, загалом росіяни пошкодили близько 30 житлових будинків та чотири автівки.

Також спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада наголошує, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики

Атака Росії на Херсон — що відомо

Вранці 24 червня армія РФ атакувала з артилерії Корабельний район Херсона.

Як повідомляє місцева влада, 61-річний чоловік та 52-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Трохи пізніше стало відомо, що госпіталізували ще двох постраждалих через цей обстріл.

У 66-річної жінки та 83-річного чоловіка, які в момент атаки перебували вдома, — вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.

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