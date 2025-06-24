Атака Росії на Сумщину та Херсон — є загиблі та поранені

Уночі 24 червня російські окупанти атакували Сумську область ударними дронами. Згідно з останніми даними, троє цивільних загинули, зокрема дитина, шестеро отримали поранення, серед яких троє дітей. Під удар ворога також потрапив Херсон: там повідомляють про чотирьох поранених.
Головні тези:
- Російські атаку призвели до пошкоджень житлових будинків та автівок, а також до спалаху масштабної пожежі у Сумській області.
- Медичні заклади надають допомогу постраждалим внаслідок агресії РФ.
Що відомо про ситуацію на Сумщині
Як повідомляє ДСНС України, близько 00:00 армія РФ здійснила масовану атаку ударними БпЛА по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.
Цей повітряний напад ворога забрав життя трьох мирних мешканців. Зокрема загинув 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Окрім того, повідомляється про загибель жінки та чоловіка з різних родин.
Згідно з даними поліції, загалом росіяни пошкодили близько 30 житлових будинків та чотири автівки.
Також спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада наголошує, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики
Атака Росії на Херсон — що відомо
Вранці 24 червня армія РФ атакувала з артилерії Корабельний район Херсона.
Як повідомляє місцева влада, 61-річний чоловік та 52-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Трохи пізніше стало відомо, що госпіталізували ще двох постраждалих через цей обстріл.
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