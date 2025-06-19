Фахівці України та НАТО розробили нову технологію для боротьби з російськими авіабомбами

Випробування засобів проти російських далекобійних плануючих бомб стали важливим кроком у створенні ешелонованої української ППО.
Головні тези:
- Нова технологія розроблена НАТО для боротьби з російськими авіабомбами, засоби проти російських далекобійних плануючих бомб будуть посилити українську протиповітряну оборону.
- Проєкт впроваджується за участю трьох стартапів: Alta Ares, Atreyd та Tytan, кожен з яких приніс свої компоненти для створення багатошарової системи ППО.
- Випробування проходили під егідою НАТО Innovation Challenge у складних умовах на полігоні DGA, що дозволило оцінити ефективність технологій в боротьбі з авіабомбами та іншими загрозами.
Нова технологія для боротьби з КАБами РФ: що відомо
У НАТО випробували засоби для протидії російським керованим плануючим бомбам (ФАБ з УМПК), або так званим КАБам. Очікується, що вони посилять українську протиповітряну оборону вже до кінця 2025 року.
Рішення було розроблене за участі трьох стартапів: Alta Ares, Atreyd, та Tytan, кожен з яких доклав свої компоненти до фінальної багатошарової системи ППО. Причому мова йде не лише про боротьбу з КАБами, а і про захист від інших загроз, як от ударні БПЛА типу "Шахед".
Це все проходить під егідою проєкту НАТО Innovation Challenge, про який стало відомо на початку лютого 2025 року. Вже у квітні було визначено трьох вказаних раніше учасників, які продовжили далі роботу над поставленими задачами.
Різні інтегровані системи, які були запропоновані, випробовувалися у складних умовах на полігоні DGA. Протягом кількох днів були оцінені передові сенсорні системи, технології динамічного управління та інноваційні методи ведення бойових дій проти імітованих і реальних цілей.
Нагадаємо, що Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Інші два учасники, Atreyd, та Tytan, представили рішення на основі зенітних дронів, причому пропозиція другого покладалася на рій дронів-камікадзе, який мав сформувати "стіну дронів".
Як йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та визначили конкретні вдосконалення для запропонованих рішень. Компанії-учасники зобов'язані покращувати свої системи, причому найкритичніші питання мають бути вирішені протягом наступних тижнів і місяців.
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