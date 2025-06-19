Фахівці України та НАТО розробили нову технологію для боротьби з російськими авіабомбами

Нова технологія для боротьби з КАБами РФ: що відомо

У НАТО випробували засоби для протидії російським керованим плануючим бомбам (ФАБ з УМПК), або так званим КАБам. Очікується, що вони посилять українську протиповітряну оборону вже до кінця 2025 року.

Рішення було розроблене за участі трьох стартапів: Alta Ares, Atreyd, та Tytan, кожен з яких доклав свої компоненти до фінальної багатошарової системи ППО. Причому мова йде не лише про боротьбу з КАБами, а і про захист від інших загроз, як от ударні БПЛА типу "Шахед".

Це все проходить під егідою проєкту НАТО Innovation Challenge, про який стало відомо на початку лютого 2025 року. Вже у квітні було визначено трьох вказаних раніше учасників, які продовжили далі роботу над поставленими задачами.

Випробування проходили під егідою коаліції, яка включала Об'єднане командування НАТО з питань трансформації, Об'єднаний центр аналізу, тренувань та освіти, французьке агентство з оборонних закупівель Direction générale de l'armour (DGA). Також сюди увійшли представники Міністерства оборони та Збройних сил України. Поширити

Різні інтегровані системи, які були запропоновані, випробовувалися у складних умовах на полігоні DGA. Протягом кількох днів були оцінені передові сенсорні системи, технології динамічного управління та інноваційні методи ведення бойових дій проти імітованих і реальних цілей.

Нагадаємо, що Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Інші два учасники, Atreyd, та Tytan, представили рішення на основі зенітних дронів, причому пропозиція другого покладалася на рій дронів-камікадзе, який мав сформувати "стіну дронів".

Як йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та визначили конкретні вдосконалення для запропонованих рішень. Компанії-учасники зобов'язані покращувати свої системи, причому найкритичніші питання мають бути вирішені протягом наступних тижнів і місяців.