КАБи і бронетехніка. Армія РФ посилила штурми Новопавлівського напрямку фронту

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили масовані штурми із застосуванням бронетехніки.
Головні тези:
- Російські війська здійснили масовані штурми на Новопавлівському напрямку з використанням бронетехніки.
- Сили оборони України відбили 30 російських атак поблизу різних населених пунктів, включаючи Новосілку.
- Російські війська завдають масовані авіаційні удари на Гуляйпільському напрямку та проводять атаки на Оріхівському напрямку.
Росія активізувала штурми Новоправлівського напрямку
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
24 травня на Новопавлівському напрямку ворог вдався до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки, зазначив Волошин.
Крім того, за його словами, росіяни завдають бомбових ударів та збільшили кількість артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.
На Гуляйпільському напрямку російські війська завдають масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, зокрема по Залізничному.
На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили п'ять російських атак у районах Степового та Новоданилівки.
Як поінформував Волошин, на Придніпровському напрямку російські війська проводять перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.
За минулу добу росіяни двічі безрезультатно атакували позиції Сил оборони в районі Антонівських мостів.
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