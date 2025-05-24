КАБи і бронетехніка. Армія РФ посилила штурми Новопавлівського напрямку фронту

Росія активізувала штурми Новоправлівського напрямку

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

24 травня на Новопавлівському напрямку ворог вдався до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки, зазначив Волошин.

Крім того, за його словами, росіяни завдають бомбових ударів та збільшили кількість артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 російських атак поблизу Новополя, Богатиря, Вільного поля і Зеленого Поля. Лише на Новосілку ворог здійснив 11 безуспішних атак, залучаючи танки і бронетехніку. Поширити

На Гуляйпільському напрямку російські війська завдають масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, зокрема по Залізничному.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили п'ять російських атак у районах Степового та Новоданилівки.

Як поінформував Волошин, на Придніпровському напрямку російські війська проводять перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.