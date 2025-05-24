КАБы и бронетехника. Армия РФ усилила штурмы Новопавловского направления фронта

На Новопавловском направлении русские войска совершили массированные штурмы с применением бронетехники.
Главные тезисы
- Российская армия усилила штурмы на Новопавловском направлении, используя бронетехнику и авиационные удары.
- Силы обороны Украины успешно отразили 30 атак российских войск в разных населенных пунктах.
- Интенсивность боевых действий возросла на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Россия активизировала штурмы Новоправловского направления
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
24 мая на Новопавловском направлении враг прибег к массированным штурмам с применением бронетехники, отметил Волошин.
Кроме того, по его словам, россияне наносят бомбовые удары и увеличили количество артиллерийских обстрелов по позициям сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого столкновения населенных пунктах.
На Гуляйпольском направлении российские войска наносят массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, в частности по Железнодорожному.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили пять российских атак в районах Степного и Новоданиловки.
Как сообщил Волошин, на Приднепровском направлении российские войска проводят перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.
За прошедшие сутки россияне дважды безрезультатно атаковали позиции сил обороны в районе Антоновских мостов.
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