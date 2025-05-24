КАБы и бронетехника. Армия РФ усилила штурмы Новопавловского направления фронта
Категория
Украина
Дата публикации

КАБы и бронетехника. Армия РФ усилила штурмы Новопавловского направления фронта

КАБы
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Источник:  online.ua

На Новопавловском направлении русские войска совершили массированные штурмы с применением бронетехники.

Главные тезисы

  • Российская армия усилила штурмы на Новопавловском направлении, используя бронетехнику и авиационные удары.
  • Силы обороны Украины успешно отразили 30 атак российских войск в разных населенных пунктах.
  • Интенсивность боевых действий возросла на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Россия активизировала штурмы Новоправловского направления

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

24 мая на Новопавловском направлении враг прибег к массированным штурмам с применением бронетехники, отметил Волошин.

Кроме того, по его словам, россияне наносят бомбовые удары и увеличили количество артиллерийских обстрелов по позициям сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого столкновения населенных пунктах.

Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 30 российских атак вблизи Новополя, Богатыря, Свободного поля и Зеленого Поля. Только на Новоселке враг совершил 11 безуспешных атак, привлекая танки и бронетехнику.

На Гуляйпольском направлении российские войска наносят массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, в частности по Железнодорожному.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили пять российских атак в районах Степного и Новоданиловки.

Как сообщил Волошин, на Приднепровском направлении российские войска проводят перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.

За прошедшие сутки россияне дважды безрезультатно атаковали позиции сил обороны в районе Антоновских мостов.

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