КАБы и бронетехника. Армия РФ усилила штурмы Новопавловского направления фронта

На Новопавловском направлении русские войска совершили массированные штурмы с применением бронетехники.

Россия активизировала штурмы Новоправловского направления

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

24 мая на Новопавловском направлении враг прибег к массированным штурмам с применением бронетехники, отметил Волошин.

Кроме того, по его словам, россияне наносят бомбовые удары и увеличили количество артиллерийских обстрелов по позициям сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого столкновения населенных пунктах.

Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 30 российских атак вблизи Новополя, Богатыря, Свободного поля и Зеленого Поля. Только на Новоселке враг совершил 11 безуспешных атак, привлекая танки и бронетехнику. Поделиться

На Гуляйпольском направлении российские войска наносят массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, в частности по Железнодорожному.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили пять российских атак в районах Степного и Новоданиловки.

Как сообщил Волошин, на Приднепровском направлении российские войска проводят перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.