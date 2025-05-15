Ситуация на фронте — Покровское и Новопавловское направления остаются самыми горячими

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении кафиры четырежды пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Временного Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска кафиров ищут слабые места в нашей обороне близ Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского на Северском направлении. Наши подразделения успешно отразили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции наших войск вблизи Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два из них еще продолжаются.

На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.

Пять атак врага отразили украинские подразделения на Харьковском направлении , в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки.

На Торецком направлении наши защитники отразили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и направления Зари, Старой Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, еще восемь боеприкосновений продолжаются до сих пор.

В Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. Семь боеприкосновений продолжаются до сих пор. Авиационный удар получили Новополь, Новодаровка и Темировка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательные действия противника на направлении не зафиксированы.

На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаудары получили Новояковловка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не производил, однако нанес авиаудар по Козацкому.