Ситуация на фронте — Покровское и Новопавловское направления остаются самыми горячими

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. К настоящему времени произошло 73 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Украинские силы активно сопротивляются наступлению российских окупантов на Покровском и Новопавловском направлениях.
- За день произошло 73 боевых столкновения, в ходе которых украинские защитники доблестно отражают атаки противника.
- Вражеские авиационные удары нанесены по нескольким направлениям, особенно активные действия противника наблюдались на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 15 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Пять атак врага отразили украинские подразделения на Харьковском направлении , в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки.
На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции наших войск вблизи Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два из них еще продолжаются.
Войска кафиров ищут слабые места в нашей обороне близ Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского на Северском направлении. Наши подразделения успешно отразили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.
На Краматорском направлении кафиры четырежды пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Временного Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении наши защитники отразили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и направления Зари, Старой Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, еще восемь боеприкосновений продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. Семь боеприкосновений продолжаются до сих пор. Авиационный удар получили Новополь, Новодаровка и Темировка.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательные действия противника на направлении не зафиксированы.
На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаудары получили Новояковловка и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не производил, однако нанес авиаудар по Козацкому.
На Курском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений, из которых четыре — продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, и совершил 123 артиллерийских обстрела.
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