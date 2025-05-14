Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны сдерживают наступление армии РФ и отбивают вражеские атаки на различных направлениях.
- С момента начала враждебных действий зафиксировано более 80 боев на фронте между ВСУ и армией РФ.
- В различных районах страны украинские защитники успешно отразили более 20 вражеских атак, не допуская прорыв вглубь украинской территории.
Актуальная ситуация на фронте 14 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Атаку врага отразили украинские подразделения на Харьковском направлении , в районе Волчанска, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении украинцы отбивают штурм вблизи Глушковки.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции наших войск вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодцев, Ямполевки и в направлении Григоровки. Два из них еще продолжаются.
Войска кафиров ищут слабые места в нашей обороне близ Белогоровки на Северском направлении. Успешно отражены две вражеские атаки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Временного Яра, Григорьевки, Белой Горы и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении наши защитники отразили 15 штурмовых действий агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Крымского и Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 20 атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБы получили Покровск, Филиал, Зверевое, Дачное.
В Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь и Свободное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар потерпел Новополь.
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Высокому.
На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в районе Степного.
На Приднепровском направлении захватчики однажды пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.
На Курском направлении с начала суток произошло три боестолкновения, из которых два — продолжаются. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив три управляемых бомбы, и совершил 140 артиллерийских обстрелов.
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