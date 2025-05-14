Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боев

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Краматорском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Временного Яра, Григорьевки, Белой Горы и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска кафиров ищут слабые места в нашей обороне близ Белогоровки на Северском направлении. Успешно отражены две вражеские атаки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции наших войск вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодцев, Ямполевки и в направлении Григоровки. Два из них еще продолжаются.

Атаку врага отразили украинские подразделения на Харьковском направлении , в районе Волчанска, еще один бой продолжается.

На Торецком направлении наши защитники отразили 15 штурмовых действий агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 20 атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБы получили Покровск, Филиал, Зверевое, Дачное.

В Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь и Свободное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар потерпел Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Высокому.

На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении захватчики однажды пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.