Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боїв

Оперативна інформація станом на 16.00 15.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Краматорському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру, Григорівки, Білої Гори та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбито дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції наших військ поблизу Нової Кругляківки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Григорівки. Два з них ще продовжуються.

Атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку , в районі Вовчанська, ще один бій наразі триває.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 15 штурмових дій агресора. Противник намагався просуватися вперед в районах Торецька, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Покровськ, Філія, Звірове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Високому.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районі Степового.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз намагалися просуватись до позицій українських підрозділів, отримали відсіч.