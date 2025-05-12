ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 8 танків РФ протягом доби

Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 27 ББМ, 48 артсистем та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 967 060 (+1170) осіб ліквідовано;

танків — 10 800 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 22 473 (+27) од.;

артилерійських систем — 27 718 (+48) од.;

РСЗВ — 1 381 од.;

засобів ППО — 1 162 (+3) од.;

літаків — 372 од.;

гелікоптерів — 335 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 35 678 (+141) од.;

крилатих ракет — 3 197 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 48 118 (+171) од.;

спеціальної техніки — 3 884 (+6) од.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби 11 травня і до вечора на фронті відбулося 111 боїв.