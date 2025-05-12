ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і 8 танків РФ протягом доби

Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 27 ББМ, 48 артсистем та 3 засоби протиповітряної оборони противника.
Головні тези:
- Збройні сили України зафіксували ліквідацію 1170 російських загарбників та знищення 8 танків РФ протягом доби.
- Українські військові також припинили 27 ББМ, 48 артсистем та 3 засоби протиповітряної оборони противника.
- За період з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2025 року загальні втрати армії РФ склали понад 967 тис. осіб, 10 тис танків та понад 22 тис бойових броньованих машин.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 967 060 (+1170) осіб ліквідовано;
танків — 10 800 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 22 473 (+27) од.;
артилерійських систем — 27 718 (+48) од.;
РСЗВ — 1 381 од.;
засобів ППО — 1 162 (+3) од.;
літаків — 372 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 35 678 (+141) од.;
крилатих ракет — 3 197 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 118 (+171) од.;
спеціальної техніки — 3 884 (+6) од.
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби 11 травня і до вечора на фронті відбулося 111 боїв.
У Силах оборони розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" — так фіксується найбільша кількість штурмів та атак з боку противника.
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