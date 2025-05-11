Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ
Генштаб описав ситуацію на полі бою
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Протягом поточної доби українські захисники змогли відбити щонайменше 67 атак російських загарбників на різних напрямках фронту.

Головні тези:

  • Максимально напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку.
  •  Воїни ЗСУ продовжують успішно зривати спроби штурмів ворога, на окремих ділянках фронту бої тривають.

Генштаб описав ситуацію на полі бою

За словами українських воїнів, найбільш складна ситуація зберігається на Покровському напрямку.

На цій ділянці фронту росіяни здійснили 36 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах понад десяти населених пунктів. Бійці встигли збити 27 атак, бої тривають.

Також вказано, що:

  • На Харківському напрямку відбито одну атаку поблизу Вовчанська;

  • На Лиманському зафіксовано щонайменше 6 штурмів, 4 боєзіткнення тривають;

  • Щодо Сіверського напрямку, то там вдалося відбити дві атаки, один бій досі триває;

  • Краматорський напрямок — там бійці ЗСУ зірвали три штурми, ще одне зіткнення в процесі;

  • Торецький — відбито п’ять атак окупантів;

  • Новопавлівський — два штурми були безуспішними для ворога;

  • Оріхівський — українські воїни відбили п’ять атак;

  • Придніпровський — одна атака була зупинена;

  • Курський напрямок — зафіксовано чотири бої, два з них тривають.

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