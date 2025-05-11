Путін шокував Кремль своїм несподіваним зверненням до України

Згідно з даними Sky News, більшість членів команди російського диктатора не були готові до того, що Володимир Путін публічно запропонує України провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня.

Навіщо Путін пропонує Україні прямі переговори

На переконання аналітиків та журналістів, неочікувана пропозиція нелегітимного глави Кремля — це остання відчайдушна його спроба уникнути зобов'язань щодо 30-денного припинення вогню.

Путін не був готовий до того, що Україна разом зі своїми союзниками, зокрема й зі США, зажадає від Росії такого довгого припинення бойових дій, починаючи уже з 12 травня.

Намагаючись втекти з цього глухого кута, диктатор пропонує переговори у Стамбулі, плекаючи надію на те, що таким чином змусить всіх забути про вимогу щодо припинення вогню.

Варто зазначити, що Туреччина була повідомлена постфактум, що може стати місцем зустрічі української та російської делегацій.

А це означає, що ідея таких перемовин з'явилася у Путіна в останній момент, а тому шокувала не лише світ, а й сам Кремль.