Путін шокував Кремль своїм несподіваним зверненням до України
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін шокував Кремль своїм несподіваним зверненням до України

Навіщо Путін пропонує Україні прямі переговори
Read in English
Джерело:  Sky News

Згідно з даними Sky News, більшість членів команди російського диктатора не були готові до того, що Володимир Путін публічно запропонує України провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня.

Головні тези:

  • Ця пропозиція є ще одною спробою Путіна уникнути зобов'язань стосовно припинення вогню на 30 днів.
  • Україна та світ відкидають ідею диктатора, поки він не згодиться на припинення вогню.

Навіщо Путін пропонує Україні прямі переговори

На переконання аналітиків та журналістів, неочікувана пропозиція нелегітимного глави Кремля — це остання відчайдушна його спроба уникнути зобов'язань щодо 30-денного припинення вогню.

Путін не був готовий до того, що Україна разом зі своїми союзниками, зокрема й зі США, зажадає від Росії такого довгого припинення бойових дій, починаючи уже з 12 травня.

Намагаючись втекти з цього глухого кута, диктатор пропонує переговори у Стамбулі, плекаючи надію на те, що таким чином змусить всіх забути про вимогу щодо припинення вогню.

Варто зазначити, що Туреччина була повідомлена постфактум, що може стати місцем зустрічі української та російської делегацій.

А це означає, що ідея таких перемовин з'явилася у Путіна в останній момент, а тому шокувала не лише світ, а й сам Кремль.

З огляду на очевидну підтримку Америкою ультиматуму Європи до Росії, Путін повинен був відповісти чимось новим. Але ця пропозиція виглядала так, немов була наспіх зліплена в коридорі, — зазначає видання.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль уже вигадав умову для переговорів з Україною у Стамбулі
Кремль знову почав висувати Україні вимоги
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ердоган підтримав позицію України під час переговорів з Путіним
Ердоган став на бік України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог висунув Путіну вимогу для прямих переговорів з Україною
У Трампа не підтримали ідею Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?