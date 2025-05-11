Путин шокировал Кремль своим неожиданным обращением к Украине
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Путин шокировал Кремль своим неожиданным обращением к Украине

Зачем Путин предлагает Украине прямые переговоры
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Источник:  Sky News

Согласно данным Sky News, большинство членов команды российского диктатора не были готовы к тому, что Владимир Путин публично предложит Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Главные тезисы

  • Это предложение является еще одной попыткой Путина избежать обязательств по прекращению огня на 30 дней.
  • Украина и мир не поддержат идею диктатора, пока он не согласится на прекращение огня.

Зачем Путин предлагает Украине прямые переговоры

По убеждению аналитиков и журналистов, неожиданное предложение нелегитимного главы Кремля — это последняя отчаянная попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня.

Путин не был готов к тому, что Украина вместе со своими союзниками, в том числе и США, потребует от России столь долгого прекращения боевых действий, начиная уже с 12 мая.

Пытаясь выбраться из этого тупика, диктатор предлагает переговоры в Стамбуле, питая надежду на то, что таким образом заставит всех забыть о требовании прекращения огня.

Следует отметить, что Турция была сообщена постфактумом, что может стать местом встречи украинской и российской делегаций.

А это значит, что идея таких переговоров появилась у Путина в моменте, а поэтому шокировала не только мир, но и сам Кремль.

Учитывая очевидную поддержку Америкой ультиматума Европы к России, Путин должен был ответить чем-нибудь новым. Но это предложение выглядело так, словно было наспех слеплено в коридоре, — отмечает издание.

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