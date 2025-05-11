Путин шокировал Кремль своим неожиданным обращением к Украине

Согласно данным Sky News, большинство членов команды российского диктатора не были готовы к тому, что Владимир Путин публично предложит Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Зачем Путин предлагает Украине прямые переговоры

По убеждению аналитиков и журналистов, неожиданное предложение нелегитимного главы Кремля — это последняя отчаянная попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня.

Путин не был готов к тому, что Украина вместе со своими союзниками, в том числе и США, потребует от России столь долгого прекращения боевых действий, начиная уже с 12 мая.

Пытаясь выбраться из этого тупика, диктатор предлагает переговоры в Стамбуле, питая надежду на то, что таким образом заставит всех забыть о требовании прекращения огня.

Следует отметить, что Турция была сообщена постфактумом, что может стать местом встречи украинской и российской делегаций.

А это значит, что идея таких переговоров появилась у Путина в моменте, а поэтому шокировала не только мир, но и сам Кремль.