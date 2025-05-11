У НАН розкрили реальні масштаби запасів титану в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

У НАН розкрили реальні масштаби запасів титану в Україні

Запаси титану в Україні дійсно вражають
Read in English
Джерело:  РБК Україна

Як заявила докторка геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова, запаси титану в Україні можуть становити близько 20% світових.

Головні тези:

  • Росія тривалий час поширювала брехню про запаси титану в Україні.
  • Що важливо розуміти, в титанових рудах містяться скандій т ванадій.

Запаси титану в Україні дійсно вражають

Олена Ремезова спростувала один з російських фейків, до прикладу, про те, що в України є лише 1% запасів титану.

За її словами, правда полягає в тому, що найкраще російське родовище титану буде гірше за посереднє українське.

Що важливо розуміти, саме це перетворює Україну на одного із головних гравців у видобутку цього стратегічного металу.

Україна — одна з небагатьох країн Європи, яка може видобувати титан. З європейських країн його видобуває поки лише Норвегія, і більше ніхто, — наголошує докторка НАН України.

Вона також звернула увагу на те, що титан має дуже багато галузей застосування, а у виробах з титану додана вартість дуже висока.

Насамперед йдеться про військово-промисловий комплекс: літаки, сучасні кораблі, зброя.

Не можна також ігнорувати той факт, що будь-яке машинобудування потребує титану.

Олена Ремезова також підтвердила, що в окремих локаціях поклади титану в Україні співпадають з покладами літію.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США ввели експортні обмеження проти найбільшого у світі виробника титану з РФ
США ввели експортні обмеження проти найбільшого у світі виробника титану з РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Західні компанії досі купують російський титан на сотні мільйонів доларів
росыйський титан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка
Міноборони Британії
РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?