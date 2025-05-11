У НАН розкрили реальні масштаби запасів титану в Україні

Як заявила докторка геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова, запаси титану в Україні можуть становити близько 20% світових.

Запаси титану в Україні дійсно вражають

Олена Ремезова спростувала один з російських фейків, до прикладу, про те, що в України є лише 1% запасів титану.

За її словами, правда полягає в тому, що найкраще російське родовище титану буде гірше за посереднє українське.

Що важливо розуміти, саме це перетворює Україну на одного із головних гравців у видобутку цього стратегічного металу.

Україна — одна з небагатьох країн Європи, яка може видобувати титан. З європейських країн його видобуває поки лише Норвегія, і більше ніхто, — наголошує докторка НАН України. Поширити

Вона також звернула увагу на те, що титан має дуже багато галузей застосування, а у виробах з титану додана вартість дуже висока.

Насамперед йдеться про військово-промисловий комплекс: літаки, сучасні кораблі, зброя.

Не можна також ігнорувати той факт, що будь-яке машинобудування потребує титану.