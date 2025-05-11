У НАН розкрили реальні масштаби запасів титану в Україні

Як заявила докторка геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова, запаси титану в Україні можуть становити близько 20% світових.
Головні тези:
- Росія тривалий час поширювала брехню про запаси титану в Україні.
- Що важливо розуміти, в титанових рудах містяться скандій т ванадій.
Запаси титану в Україні дійсно вражають
Олена Ремезова спростувала один з російських фейків, до прикладу, про те, що в України є лише 1% запасів титану.
За її словами, правда полягає в тому, що найкраще російське родовище титану буде гірше за посереднє українське.
Що важливо розуміти, саме це перетворює Україну на одного із головних гравців у видобутку цього стратегічного металу.
Вона також звернула увагу на те, що титан має дуже багато галузей застосування, а у виробах з титану додана вартість дуже висока.
Насамперед йдеться про військово-промисловий комплекс: літаки, сучасні кораблі, зброя.
Не можна також ігнорувати той факт, що будь-яке машинобудування потребує титану.
Олена Ремезова також підтвердила, що в окремих локаціях поклади титану в Україні співпадають з покладами літію.
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