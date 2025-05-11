В НАН раскрыли реальные масштабы запасов титана в Украине

Как заявила доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова, запасы титана в Украине могут составлять около 20% мировых.
Главные тезисы
- Россия долгое время распространяла ложь о запасах титана в Украине.
- Что важно понимать, в титановых рудах содержатся скандий и ванадий.
Запасы титана в Украине действительно поражают
Елена Ремезова опровергла один из российских фейков, например, о том, что у Украины есть только 1% запасов титана.
По ее словам, правда заключается в том, что лучшее российское месторождение титана будет хуже среднего украинского.
Что важно понимать, именно это превращает Украину в одного из главных игроков в добыче этого стратегического металла.
Она также обратила внимание на то, что титан имеет большое количество отраслей применения, а в изделиях из титана добавленная стоимость очень высока.
В первую очередь речь идет о военно-промышленном комплексе: самолетах, современных кораблях, оружии.
Нельзя также игнорировать тот факт, что любое машиностроение нуждается в титане.
Елена Ремезова также подтвердила, что в отдельных локациях залежи титана в Украине совпадают с залежями лития.
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