В НАН раскрыли реальные масштабы запасов титана в Украине

Как заявила доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова, запасы титана в Украине могут составлять около 20% мировых.

Запасы титана в Украине действительно поражают

Елена Ремезова опровергла один из российских фейков, например, о том, что у Украины есть только 1% запасов титана.

По ее словам, правда заключается в том, что лучшее российское месторождение титана будет хуже среднего украинского.

Что важно понимать, именно это превращает Украину в одного из главных игроков в добыче этого стратегического металла.

Украина — одна из немногих стран Европы, которая может добывать титан. Из европейских стран его добывает пока только Норвегия, и больше никто, — отмечает доктор НАН Украины. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что титан имеет большое количество отраслей применения, а в изделиях из титана добавленная ​​стоимость очень высока.

В первую очередь речь идет о военно-промышленном комплексе: самолетах, современных кораблях, оружии.

Нельзя также игнорировать тот факт, что любое машиностроение нуждается в титане.