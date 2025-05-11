В НАН раскрыли реальные масштабы запасов титана в Украине
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Экономика
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В НАН раскрыли реальные масштабы запасов титана в Украине

Запасы титана в Украине действительно поражают
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Источник:  РБК Украина

Как заявила доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова, запасы титана в Украине могут составлять около 20% мировых.

Главные тезисы

  • Россия долгое время распространяла ложь о запасах титана в Украине.
  • Что важно понимать, в титановых рудах содержатся скандий и ванадий.

Запасы титана в Украине действительно поражают

Елена Ремезова опровергла один из российских фейков, например, о том, что у Украины есть только 1% запасов титана.

По ее словам, правда заключается в том, что лучшее российское месторождение титана будет хуже среднего украинского.

Что важно понимать, именно это превращает Украину в одного из главных игроков в добыче этого стратегического металла.

Украина — одна из немногих стран Европы, которая может добывать титан. Из европейских стран его добывает пока только Норвегия, и больше никто, — отмечает доктор НАН Украины.

Она также обратила внимание на то, что титан имеет большое количество отраслей применения, а в изделиях из титана добавленная ​​стоимость очень высока.

В первую очередь речь идет о военно-промышленном комплексе: самолетах, современных кораблях, оружии.

Нельзя также игнорировать тот факт, что любое машиностроение нуждается в титане.

Елена Ремезова также подтвердила, что в отдельных локациях залежи титана в Украине совпадают с залежями лития.

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