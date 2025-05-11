Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

По словам украинских воинов, самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении.

На этом участке фронта россияне предприняли 36 попыток прорвать оборону ВСУ в районах более десяти населенных пунктов. Бойцы успели отбить 27 атак, бои продолжаются.

Также указано, что:

На Харьковском направлении отражена одна атака близ Волчанска;

На Лиманском зафиксировано по меньшей мере 6 штурмов, 4 боестолкновения продолжаются;

Что касается Северского направления, то там удалось отразить две атаки, один бой продолжается;

Краматорское направление — там бойцы ВСУ сорвали три штурма, еще одно столкновение не окончено;

Торецкий — отражены пять атак оккупантов;

Новопавловский — два штурма были безуспешными для врага;

Ореховский — украинские воины отразили пять атак;

Приднепровский — одна атака была остановлена;