Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

В течение 11 мая украинские защитники смогли отразить не менее 67 атак российских захватчиков на разных направлениях фронта.
Главные тезисы
- Максимально напряженной остается ситуация на Покровском направлении.
- Воины ВСУ продолжают успешно срывать попытки штурмов врага, на отдельных участках фронта бои продолжаются.
Генштаб описал ситуацию на поле боя
По словам украинских воинов, самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении.
На этом участке фронта россияне предприняли 36 попыток прорвать оборону ВСУ в районах более десяти населенных пунктов. Бойцы успели отбить 27 атак, бои продолжаются.
Также указано, что:
На Харьковском направлении отражена одна атака близ Волчанска;
На Лиманском зафиксировано по меньшей мере 6 штурмов, 4 боестолкновения продолжаются;
Что касается Северского направления, то там удалось отразить две атаки, один бой продолжается;
Краматорское направление — там бойцы ВСУ сорвали три штурма, еще одно столкновение не окончено;
Торецкий — отражены пять атак оккупантов;
Новопавловский — два штурма были безуспешными для врага;
Ореховский — украинские воины отразили пять атак;
Приднепровский — одна атака была остановлена;
Курское направление — зафиксировано четыре боя, два из них продолжаются.
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