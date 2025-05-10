ЗСУ знешкодили понад 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 10.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Противник здійснив одну атаку на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Загризового. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.