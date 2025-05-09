Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на полі бою — інфографіка

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1171-ша доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом 8 травня на фронті відбуло 193 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 9 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 963 270 (+1 300) осіб,
танків — 10 786 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22 433 (+4) од,
артилерійських систем — 27 588 (+36) од,
РСЗВ — 1 380 (+1) од,
засобів ППО — 1 157 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 446 (+39) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 47 724 (+120) од.
Армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинув 32 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2659 дронів-камікадзе.
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