Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 120 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 08.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Дві штурмові дії ворога зупинили наші воїни на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Курдюмівки.