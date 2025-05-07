ЗСУ знищили новітню РСЗВ армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили новітню РСЗВ армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
РСЗВ

На Новопавлівському напрямку Збройні сили України знищили РСЗВ «Возрождение» російської армії.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили новітню російську РСЗВ на Новопавлівському напрямку.
  • Успішна бойова робота операторів FPV-дронів призвела до знищення реактивної системи «Возрождение».
  • Російська РСЗВ була випущена у серійне виробництво у 2023 році для армії РФ.

ЗСУ знищили новітню російську РСЗВ на сході України

FPV-дрони батальйону безпілотних систем вистежили і влучно вдарили по ворожій РСЗВ.

У результаті влучних ударів дронами була знищена реактивна система залпового вогню «Возрождение», випуск якої в серійне виробництво для російської армії розпочато було у 2023 році.

Результати успішної бойової роботи операторів FPV-дронів — у відео.

Це була жирна ціль — і пілоти батальйону безпілотних майстерно спрямували на неї дрони. Установка перетворилася на купу брухту, — прокоментували відео пілоти.

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