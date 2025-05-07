ЗСУ знищили новітню РСЗВ армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео

На Новопавлівському напрямку Збройні сили України знищили РСЗВ «Возрождение» російської армії.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили новітню російську РСЗВ на Новопавлівському напрямку.
- Успішна бойова робота операторів FPV-дронів призвела до знищення реактивної системи «Возрождение».
- Російська РСЗВ була випущена у серійне виробництво у 2023 році для армії РФ.
ЗСУ знищили новітню російську РСЗВ на сході України
FPV-дрони батальйону безпілотних систем вистежили і влучно вдарили по ворожій РСЗВ.
У результаті влучних ударів дронами була знищена реактивна система залпового вогню «Возрождение», випуск якої в серійне виробництво для російської армії розпочато було у 2023 році.
Результати успішної бойової роботи операторів FPV-дронів — у відео.
Це була жирна ціль — і пілоти батальйону безпілотних майстерно спрямували на неї дрони. Установка перетворилася на купу брухту, — прокоментували відео пілоти.
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