ЗСУ знищили новітню РСЗВ армії РФ на Новопавлівському напрямку — відео

FPV-дрони батальйону безпілотних систем вистежили і влучно вдарили по ворожій РСЗВ.

У результаті влучних ударів дронами була знищена реактивна система залпового вогню «Возрождение», випуск якої в серійне виробництво для російської армії розпочато було у 2023 році.