ВСУ уничтожили новейшую РСЗО армии РФ на Новопавловском направлении — видео

В Новопавловском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили РСЗО «Возрождение» русской армии.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины уничтожили новейшую российскую РСЗО на Новопавловском направлении.
- FPV-дроны успешно выследили и уничтожили РСЗО «Возрождение» армии РФ.
- Российская РСЗО была выпущена в серийное производство в 2023 году.
ВСУ уничтожили новейшую российскую РСЗО на востоке Украины
FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и метко ударили по вражеской РСЗО.
В результате точных ударов дронами была уничтожена реактивная система залпового огня «Возрождение», выпуск которой в серийное производство для российской армии был начат в 2023 году.
Результаты успешной боевой работы операторов FPV-дронов — в видео.
Это была жирная цель — и пилоты батальона беспилотных искусно направили на нее дроны. Установка превратилась в кучу металлолома, — прокомментировали видеопилоты.
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