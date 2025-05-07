ВСУ уничтожили новейшую РСЗО армии РФ на Новопавловском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили новейшую РСЗО армии РФ на Новопавловском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
РСЗО
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В Новопавловском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили РСЗО «Возрождение» русской армии.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины уничтожили новейшую российскую РСЗО на Новопавловском направлении.
  • FPV-дроны успешно выследили и уничтожили РСЗО «Возрождение» армии РФ.
  • Российская РСЗО была выпущена в серийное производство в 2023 году.

ВСУ уничтожили новейшую российскую РСЗО на востоке Украины

FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и метко ударили по вражеской РСЗО.

В результате точных ударов дронами была уничтожена реактивная система залпового огня «Возрождение», выпуск которой в серийное производство для российской армии был начат в 2023 году.

Результаты успешной боевой работы операторов FPV-дронов — в видео.

Это была жирная цель — и пилоты батальона беспилотных искусно направили на нее дроны. Установка превратилась в кучу металлолома, — прокомментировали видеопилоты.

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