Дроны снова атаковали завод "Кремний" в российском Брянске

В российском Брянске дроны снова атаковали завод "Кремний", где производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", РЛС и РЭБ и БПЛА.

В Брянске попал под атаку дронов завод "Кремний"

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний". На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

Как напомнил Коваленко, на этот объект уже много было атак, завод приостанавливал работу раньше.

Минобороны страны-агрессорки похвасталось, будто над Брянщиной в ночь на 28 апреля были сбиты 102 украинских беспилотника.