Дроны снова атаковали завод "Кремний" в российском Брянске

В российском Брянске дроны снова атаковали завод "Кремний", где производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", РЛС и РЭБ и БПЛА.
Главные тезисы
- В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний".
- На нем производится микроэлектроника для российских ракетных комплексов.
В Брянске попал под атаку дронов завод "Кремний"
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Как напомнил Коваленко, на этот объект уже много было атак, завод приостанавливал работу раньше.
Минобороны страны-агрессорки похвасталось, будто над Брянщиной в ночь на 28 апреля были сбиты 102 украинских беспилотника.
Напомним, в январе завод "Кремной Эл" в российском Брянске, производящий микроэлектронику для ракетных комплексов и БПЛА, приостанавливал работу после атаки украинских дронов.
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