Дроны снова атаковали завод "Кремний" в российском Брянске
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Дроны снова атаковали завод "Кремний" в российском Брянске

бавовна
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Источник:  KOVALENKO

В российском Брянске дроны снова атаковали завод "Кремний", где производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", РЛС и РЭБ и БПЛА.

Главные тезисы

  • В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний".
  • На нем производится микроэлектроника для российских ракетных комплексов.

В Брянске попал под атаку дронов завод "Кремний"

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний". На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Как напомнил Коваленко, на этот объект уже много было атак, завод приостанавливал работу раньше.

Минобороны страны-агрессорки похвасталось, будто над Брянщиной в ночь на 28 апреля были сбиты 102 украинских беспилотника.

Напомним, в январе завод "Кремной Эл" в российском Брянске, производящий микроэлектронику для ракетных комплексов и БПЛА, приостанавливал работу после атаки украинских дронов.

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