Военный завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске приостановил производство. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

Военный завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске приостановил производство. В чем причина

«Кремний»
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Источник:  online.ua

В результате ночной атаки на завод микроэлектроники «Кремный ЭЛ» в Брянске прекращено производство из-за нарушений энергоснабжения и прерваны технологические цепочки.

Главные тезисы

  • Ночная атака на завод микроэлектроники «Кремний» в Брянске привела к прекращению производства из-за нарушений энергоснабжения и прерванных технологических цепочек.
  • Генеральный директор завода отметил сложности в возобновлении производства из-за проблем с покупкой запасных частей и проведением экспертизы разрушений.
  • Завод «Кремний ЭЛ» обслуживает важные концерны оборонной отрасли, выпуская детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».
  • Дроны атаковали город Брянск и, вероятно, попали в завод «Кремний ЭЛ». Официально атаку на завод не подтверждена, но об этом сообщают местные жители.
  • Завод является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, и большая часть продукции направлена на нужды Минобороны РФ.

Остановился завод микроэлектроники «Кремний» в Брянске

В результате ночной атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки… Все, учитывая свои возможности, принимают участие в ликвидации последствий взрывов и пожаров.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы завода, обнародованном 21 октября.

Из контекста непонятно, речь идет об атаке на завод, которая произошла в ночь на 19 октября, или это уже была новая атака в ночь на 21 октября.

Гендиректор завода Олег Данцев заявил, что задача «возобновления производства изделий электронной техники» пока непростая.

Имеются сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности возобновления разрушений.

Атака дронов на “Кремний”: что известно

В ночь на 19 октября дроны атаковали русский город Брянск, и, вероятно, попали в завод «Кремний ЭЛ». Официально атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители.

«Кремный ЭЛ» — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России.

94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он производит детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

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