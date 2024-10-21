Военный завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске приостановил производство. В чем причина

В результате ночной атаки на завод микроэлектроники «Кремный ЭЛ» в Брянске прекращено производство из-за нарушений энергоснабжения и прерваны технологические цепочки.
Главные тезисы
- Ночная атака на завод микроэлектроники «Кремний» в Брянске привела к прекращению производства из-за нарушений энергоснабжения и прерванных технологических цепочек.
- Генеральный директор завода отметил сложности в возобновлении производства из-за проблем с покупкой запасных частей и проведением экспертизы разрушений.
- Завод «Кремний ЭЛ» обслуживает важные концерны оборонной отрасли, выпуская детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».
- Дроны атаковали город Брянск и, вероятно, попали в завод «Кремний ЭЛ». Официально атаку на завод не подтверждена, но об этом сообщают местные жители.
- Завод является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России, и большая часть продукции направлена на нужды Минобороны РФ.
Остановился завод микроэлектроники «Кремний» в Брянске
В результате ночной атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки… Все, учитывая свои возможности, принимают участие в ликвидации последствий взрывов и пожаров.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы завода, обнародованном 21 октября.
Из контекста непонятно, речь идет об атаке на завод, которая произошла в ночь на 19 октября, или это уже была новая атака в ночь на 21 октября.
Гендиректор завода Олег Данцев заявил, что задача «возобновления производства изделий электронной техники» пока непростая.
Атака дронов на “Кремний”: что известно
В ночь на 19 октября дроны атаковали русский город Брянск, и, вероятно, попали в завод «Кремний ЭЛ». Официально атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители.
«Кремный ЭЛ» — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России.
94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он производит детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».
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