Військовий завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську зупинив виробництво. У чому причина

Внаслідок нічної атаки на завод мікроелектроніки «Кремний ЭЛ» у Брянську припинено виробництво через порушення енергопостачання та перервані технологічні ланцюжки.

Зупинився завод мікроелектроніки «Кремній» у Брянську

Внаслідок нічної… атаки на виробничі та адміністративні корпуси заводу порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки… Усі, з огляду на свої можливості, беруть участь у ліквідації наслідків вибухів та пожеж.

Про це йдеться у заяві пресслужби заводу, оприлюдненій 21 жовтня.

З контексту незрозуміло, йдеться про атаку на завод, яка сталася в ніч проти 19 жовтня, чи це вже була нова атака в ніч на 21 жовтня.

Гендиректор заводу Олег Данцев заявив, що завдання «відновлення виробництва виробів електронної техніки» наразі є непростим.

Є складнощі з купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури; будівельники проводять експертизу можливості відновлення руйнувань. Поширити

Атака дронів на “Кремній”: що відомо

У ніч проти 19 жовтня дрони атакували російське місто Брянськ, і ймовірно, поцілили у завод «Кремний ЭЛ». Офіційно атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі.

«Кремний ЭЛ» — це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії.

94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».