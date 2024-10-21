Військовий завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську зупинив виробництво. У чому причина

Внаслідок нічної атаки на завод мікроелектроніки «Кремний ЭЛ» у Брянську припинено виробництво через порушення енергопостачання та перервані технологічні ланцюжки.
Головні тези:
- Нічна атака на завод мікроелектроніки «Кремній» у Брянську призвела до припинення виробництва через порушення енергопостачання та перервані технологічні ланцюжки.
- Гендиректор Олег Данцев відзначив складнощі у відновленні виробництва через проблеми з купівлею запасних частин та проведенням експертизи руйнувань.
- Дрони атакували місто Брянськ у ніч на 19 жовтня.
- Завод «Кремній ЭЛ» обслуговує важливі концерни оборонної галузі Росії, випускаючи деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».
Зупинився завод мікроелектроніки «Кремній» у Брянську
Внаслідок нічної… атаки на виробничі та адміністративні корпуси заводу порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки… Усі, з огляду на свої можливості, беруть участь у ліквідації наслідків вибухів та пожеж.
Про це йдеться у заяві пресслужби заводу, оприлюдненій 21 жовтня.
З контексту незрозуміло, йдеться про атаку на завод, яка сталася в ніч проти 19 жовтня, чи це вже була нова атака в ніч на 21 жовтня.
Гендиректор заводу Олег Данцев заявив, що завдання «відновлення виробництва виробів електронної техніки» наразі є непростим.
Атака дронів на “Кремній”: що відомо
У ніч проти 19 жовтня дрони атакували російське місто Брянськ, і ймовірно, поцілили у завод «Кремний ЭЛ». Офіційно атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі.
«Кремний ЭЛ» — це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії.
94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».
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