Військовий завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську зупинив виробництво. У чому причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Військовий завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську зупинив виробництво. У чому причина

«Кремній»
Джерело:  online.ua

Внаслідок нічної атаки на завод мікроелектроніки «Кремний ЭЛ» у Брянську припинено виробництво через порушення енергопостачання та перервані технологічні ланцюжки.

Головні тези:

  • Нічна атака на завод мікроелектроніки «Кремній» у Брянську призвела до припинення виробництва через порушення енергопостачання та перервані технологічні ланцюжки.
  • Гендиректор Олег Данцев відзначив складнощі у відновленні виробництва через проблеми з купівлею запасних частин та проведенням експертизи руйнувань.
  • Дрони атакували місто Брянськ у ніч на 19 жовтня.
  • Завод «Кремній ЭЛ» обслуговує важливі концерни оборонної галузі Росії, випускаючи деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».

Зупинився завод мікроелектроніки «Кремній» у Брянську

Внаслідок нічної… атаки на виробничі та адміністративні корпуси заводу порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки… Усі, з огляду на свої можливості, беруть участь у ліквідації наслідків вибухів та пожеж.

Про це йдеться у заяві пресслужби заводу, оприлюдненій 21 жовтня.

З контексту незрозуміло, йдеться про атаку на завод, яка сталася в ніч проти 19 жовтня, чи це вже була нова атака в ніч на 21 жовтня.

Гендиректор заводу Олег Данцев заявив, що завдання «відновлення виробництва виробів електронної техніки» наразі є непростим.

Є складнощі з купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури; будівельники проводять експертизу можливості відновлення руйнувань.

Атака дронів на “Кремній”: що відомо

У ніч проти 19 жовтня дрони атакували російське місто Брянськ, і ймовірно, поцілили у завод «Кремний ЭЛ». Офіційно атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі.

«Кремний ЭЛ» — це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії.

94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів по ракетному арсеналу у Тверській області РФ — дим після удару помітно з космосу
Атака дронів по ракетному арсеналу у Тверській області РФ — дим після удару помітно з космосу
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів по складах з шахедами під Єйськом. З'явилися супутникові знімки наслідків
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає завод "Кремній" після атаки дронів ― фото та відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?