Дрони знову атакували завод "Кремній" у російському Брянську
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Дрони знову атакували завод "Кремній" у російському Брянську

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Джерело:  KOVALENKO

У російському Брянську дрони знову атакували завод "Кремній", де виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", РЛС і РЕБ та БПЛА.

Головні тези:

  • У Брянську знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній".
  • На ньому виробляється мікроелектроніка для російських ракетних комплексів.

У Брянську потрапив під атаку дронів завод “Кремній”

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У Брянську знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній". На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Як нагадав Коваленко, на цей об’єкт вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше.

Міноборони країни-агресорки похвалилося, нібито над Брянщиною у ніч проти 28 квітня було збито 102 українські безпілотники.

Нагадаємо, у січні завод "Кремній Ел" у російському Брянську, який виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БПЛА, призупиняв роботу після атаки українських дронів.

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