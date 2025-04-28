Дрони знову атакували завод "Кремній" у російському Брянську

У російському Брянську дрони знову атакували завод "Кремній", де виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", РЛС і РЕБ та БПЛА.

У Брянську потрапив під атаку дронів завод “Кремній”

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У Брянську знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній". На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Як нагадав Коваленко, на цей об’єкт вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше.

Міноборони країни-агресорки похвалилося, нібито над Брянщиною у ніч проти 28 квітня було збито 102 українські безпілотники.