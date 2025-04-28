Дрони знову атакували завод "Кремній" у російському Брянську

У російському Брянську дрони знову атакували завод "Кремній", де виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", РЛС і РЕБ та БПЛА.
Головні тези:
- У Брянську знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній".
- На ньому виробляється мікроелектроніка для російських ракетних комплексів.
У Брянську потрапив під атаку дронів завод “Кремній”
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
Як нагадав Коваленко, на цей об’єкт вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше.
Міноборони країни-агресорки похвалилося, нібито над Брянщиною у ніч проти 28 квітня було збито 102 українські безпілотники.
Нагадаємо, у січні завод "Кремній Ел" у російському Брянську, який виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БПЛА, призупиняв роботу після атаки українських дронів.
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