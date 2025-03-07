Росіяни скаржаться на вибухи у Брянській області — відео

У місті Стародуб Брянської області Росії місцеві жителі ввечері 7 березня чують гучні вибухи. За попередньою інформацією, атаковано один із заводів.
Головні тези:
- Російське місто Стародуб в Брянській області стало свідком серії гучних вибухів, під час яких постраждало одне з місцевих підприємств.
- Місцеві мешканці почули кілька вибухів у районі заводу.
“Бавовна” на Брянщині: що відомо
У російських пабліках пишуть, що одна людина, попередньо, загинула під час атаки дронів ЗСУ на завод у місті Стародуб Брянської області.
Українці атакували "Консервсушпрод" (там роблять сири та консерви) безпілотниками типу "Пекло". Місцеві жителі чули близько семи вибухів у районі заводу. Попередньо загинула одна людина. Офіційної інформації наразі немає.
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