Росіяни скаржаться на вибухи у Брянській області — відео

У місті Стародуб Брянської області Росії місцеві жителі ввечері 7 березня чують гучні вибухи. За попередньою інформацією, атаковано один із заводів.

“Бавовна” на Брянщині: що відомо

У російських пабліках пишуть, що одна людина, попередньо, загинула під час атаки дронів ЗСУ на завод у місті Стародуб Брянської області.

Українці атакували "Консервсушпрод" (там роблять сири та консерви) безпілотниками типу "Пекло". Місцеві жителі чули близько семи вибухів у районі заводу. Попередньо загинула одна людина. Офіційної інформації наразі немає.