Росіяни скаржаться на вибухи у Брянській області — відео
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Росіяни скаржаться на вибухи у Брянській області — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

У місті Стародуб Брянської області Росії місцеві жителі ввечері 7 березня чують гучні вибухи. За попередньою інформацією, атаковано один із заводів.

Головні тези:

  • Російське місто Стародуб в Брянській області стало свідком серії гучних вибухів, під час яких постраждало одне з місцевих підприємств.
  • Місцеві мешканці почули кілька вибухів у районі заводу.

“Бавовна” на Брянщині: що відомо

У російських пабліках пишуть, що одна людина, попередньо, загинула під час атаки дронів ЗСУ на завод у місті Стародуб Брянської області.

Українці атакували "Консервсушпрод" (там роблять сири та консерви) безпілотниками типу "Пекло". Місцеві жителі чули близько семи вибухів у районі заводу. Попередньо загинула одна людина. Офіційної інформації наразі немає.

Силами ППО Міністерства оборони РФ ведеться робота з виявлення та знищення повітряних цілей, — похвалився губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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