Россияне жалуются на взрывы в Брянской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на взрывы в Брянской области — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В городе Стародуб Брянской области России местные жители вечером 7 марта слышны громкие взрывы. По предварительной информации, атакован один из заводов.

Главные тезисы

  • Местные жители города Стародуб в Брянской области России стали свидетелями серии громких взрывов на заводе.
  • Предварительно, один человек погиб в результате атаки дронов на предприятие.

"Бавовна" на Брянщине: что известно

В российских пабликах пишут, что один человек, предварительно, погиб во время атаки дронов ВСУ на завод в городе Стародуб Брянской области.

Украинцы атаковали "Консервсушпрод" (там делают сыры и консервы) беспилотниками типа "Ад". Местные жители слышали около семи взрывов в районе завода. Предварительно погиб один человек. Официальной информации пока нет.

Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по выявлению и уничтожению воздушных целей, — похвастался губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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