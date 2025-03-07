Россияне жалуются на взрывы в Брянской области — видео

В городе Стародуб Брянской области России местные жители вечером 7 марта слышны громкие взрывы. По предварительной информации, атакован один из заводов.

"Бавовна" на Брянщине: что известно

В российских пабликах пишут, что один человек, предварительно, погиб во время атаки дронов ВСУ на завод в городе Стародуб Брянской области.

Украинцы атаковали "Консервсушпрод" (там делают сыры и консервы) беспилотниками типа "Ад". Местные жители слышали около семи взрывов в районе завода. Предварительно погиб один человек. Официальной информации пока нет.