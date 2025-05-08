Между ВСУ и армией РФ произошло почти 120 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 120 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 117 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники успешно отражают агрессивные атаки армии РФ на различных направлениях фронта.
  • Противник нанес 7 авиационных ударов и совершил 149 артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Актуальная ситуация на фронте 8 мая

Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

  • На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. В настоящее время идет бой.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • Два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Временного Яра и Курдюмовки.

  • На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецкого.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 32 атаки, девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополь, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

  • На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки продвинуться вперед.

  • На Курском направлении украинские защитники отразили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах десять управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов.

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