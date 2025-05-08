Между ВСУ и армией РФ произошло почти 120 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Временного Яра и Курдюмовки.