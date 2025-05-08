ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов РФ в течение суток

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1200 российских окупантов, а также уничтожили 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны противника.
Главные тезисы
- ВСУ успешно провели операцию по ликвидации 1200 российских оккупантов в течение суток.
- Украинская армия также уничтожила 2 танка, 10 боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем противника.
Генштаб обновил потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 961 970 (+1200) человек ликвидировано;
танков — 10 782 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 22 429 (+10) ед;
артиллерийских систем — 27 552 (+50) ед;
РСЗО — 1 379 (+1) ед;
средств ПВО — 1156 (+1) ед;
самолетов — 372 ед.;
вертолетов — 335 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 407 (+141) ед;
крылатых ракет — 3 197 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 47 604 (+120) ед;
специальной техники — 3 875 (+2).
В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.
В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак фиксировалось на Покровском направлении.
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