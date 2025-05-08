ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов РФ в течение суток

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1200 российских окупантов, а также уничтожили 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны противника.

Генштаб обновил потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:

Утраты армии РФ

личного состава — около 961 970 (+1200) человек ликвидировано;

танков — 10 782 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 22 429 (+10) ед;

артиллерийских систем — 27 552 (+50) ед;

РСЗО — 1 379 (+1) ед;

средств ПВО — 1156 (+1) ед;

самолетов — 372 ед.;

вертолетов — 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 407 (+141) ед;

крылатых ракет — 3 197 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 47 604 (+120) ед;

специальной техники — 3 875 (+2).

В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.