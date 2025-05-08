ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1200 российских окупантов, а также уничтожили 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны противника.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно провели операцию по ликвидации 1200 российских оккупантов в течение суток.
  • Украинская армия также уничтожила 2 танка, 10 боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем противника.

Генштаб обновил потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:

Утраты армии РФ

  • личного состава — около 961 970 (+1200) человек ликвидировано;

  • танков — 10 782 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 429 (+10) ед;

  • артиллерийских систем — 27 552 (+50) ед;

  • РСЗО — 1 379 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1156 (+1) ед;

  • самолетов — 372 ед.;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 407 (+141) ед;

  • крылатых ракет — 3 197 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 604 (+120) ед;

  • специальной техники — 3 875 (+2).

В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.

В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак фиксировалось на Покровском направлении.

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