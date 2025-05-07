Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Всего с начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 93 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ по разным направлениям.
- Враждебные действия врага были зафиксированы в районах различных направлений, включая Харьковское, Лиманское, Торецкое, Краматорское и другие.
- Украинские защитники успешно отразили атаки противника и продолжают оборонять свои позиции на фронте.
Актуальная ситуация на фронте 7 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении с начала суток агрессор шесть раз начинал штурмы позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Купянском направлении враг сегодня трижды штурмовал позиции наших защитников недалеко от Глушковки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка и Колодцы, а также в сторону Редкодуба, Нового Мира, Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны остановили шесть вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Временного Яра. Четыре боестолкновения наши защитники успешно остановили.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку от Щербиновки и Торецкая и в сторону Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 19 атак. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили 12 вражеских атак вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря, Отрадного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационные удары получили населенные пункты Новодаровка, Темировка и Новополь.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Высокого. В то же время захватчики нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.
Наши войска остановили четыре вражеских штурма на Ореховском направлении, вблизи населенных пунктов Степное и Каменское. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну попытку продвинуться вперед — успеха не было.
На Курском направлении украинские защитники отразили восемь атак россиян, еще одно столкновение до сих пор продолжается. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам шесть управляемых авиабомб и совершил 176 артиллерийских обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
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