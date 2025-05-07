Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 07.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Краматорському напрямку українські захисники наразі відбивають дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Часового Яру. Чотири боєзіткнення наші оборонці успішно зупинили.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Копанки, Греківка та Колодязі, а також у бік Рідкодуба, Нового Миру, Ольгівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні тричі штурмував позиції наших захисників неподалік Глушківки та Нової Кругляківки.

На Харківському напрямку з початку доби агресор шість разів розпочинав штурми позицій наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Кам’янка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував неподалік Щербинівки й Торецька та в бік Диліївки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак. П’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 12 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря, Одрадного. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новодарівка, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу Високого. Водночас загарбники завдали авіаударів по Малинівці, Високому та Гуляйполю.

Наші війська зупинили чотири ворожі штурми на Оріхівському напрямку, поблизу населених пунктів Степове та Кам’янське. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутися вперед — успіху не мав.