Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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Сили оборони України ліквідували за добу ще 1260 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили позначку у 958 тисяч військовослужбовців.

Головні тези:

  • Сили оборони України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.
  • Загальні втрати армії РФ у війні перевищили 958 тисяч військовослужбовців.
  • За період з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року російські втрати орієнтовно становлять: 10 763 танків, 22 411 бойових броньованих машин, 27 370 артилерійських систем та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 958 070 (+1260) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 763 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 411 (+8) од.;

  • артилерійських систем — 27 370 (+43) од.;

  • РСЗВ — 1 377 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1 155 од.;

  • літаків — 372 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34 997 (+137) од.;

  • крилатих ракет — 3 196 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47 250 (+109) од.;

  • спеціальної техніки — 3 870.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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Сирський оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України
Олександр Сирський
Сирський

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