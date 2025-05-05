Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1260 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили позначку у 958 тисяч військовослужбовців.
Головні тези:
- Сили оборони України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.
- Загальні втрати армії РФ у війні перевищили 958 тисяч військовослужбовців.
- За період з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року російські втрати орієнтовно становлять: 10 763 танків, 22 411 бойових броньованих машин, 27 370 артилерійських систем та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 958 070 (+1260) осіб ліквідовано;
танків — 10 763 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 22 411 (+8) од.;
артилерійських систем — 27 370 (+43) од.;
РСЗВ — 1 377 (+1) од.;
засобів ППО — 1 155 од.;
літаків — 372 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34 997 (+137) од.;
крилатих ракет — 3 196 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 47 250 (+109) од.;
спеціальної техніки — 3 870.
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