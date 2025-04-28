Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2025 року на війні проти України становлять близько 949 тисяч 800 осіб, з них 1160 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- Армія РФ втратила вже близько 950 тис осіб у війні проти України.
- За добу 27 квітня знищено 1160 окупантів.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Також російські війська втратили:
танків — 10723 (+4),
бойових броньованих машин — 22338 (+13),
артилерійських систем — 27038 (+31),
РСЗВ — 1373 (+0),
засобів ППО — 1145 (+0),
літаків — 370 (+0),
гелікоптерів — 335 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34083 (+72),
крилатих ракет — 3196 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 46292 (+105),
спеціальної техніки — 3860 (+0).
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