Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2025 року на війні проти України становлять близько 949 тисяч 800 осіб, з них 1160 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • Армія РФ втратила вже близько 950 тис осіб у війні проти України.
  • За добу 27 квітня знищено 1160 окупантів.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Зведення Генштабу

Також російські війська втратили:

  • танків — 10723 (+4),

  • бойових броньованих машин — 22338 (+13),

  • артилерійських систем — 27038 (+31),

  • РСЗВ — 1373 (+0),

  • засобів ППО — 1145 (+0),

  • літаків — 370 (+0),

  • гелікоптерів — 335 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34083 (+72),

  • крилатих ракет — 3196 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 46292 (+105),

  • спеціальної техніки — 3860 (+0).

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