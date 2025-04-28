Генштаб ВСУ обновил потери оккупантов РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери оккупантов РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 28 апреля 2025 года на войне против Украины составляют около 949 тысяч 800 человек, из них 1160 человек — за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Армия РФ потеряла уже около 950 тыс. человек в войне против Украины.
  • За сутки 27 апреля уничтожено 1160 оккупантов.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Сводка Генштаба

Также российские войска потеряли:

  • танков — 10723 (+4),

  • боевых бронированных машин — 22338 (+13),

  • артиллерийских систем — 27038 (+31),

  • РСЗО — 1373 (+0),

  • средств ПВО — 1145 (+0),

  • самолетов — 370 (+0),

  • вертолетов — 335 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 34083 (+72),

  • крылатых ракет — 3196 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 46292 (+105),

  • специальной техники — 3860 (+0).

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