Генштаб ВСУ обновил потери оккупантов РФ в войне против Украины

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 28 апреля 2025 года на войне против Украины составляют около 949 тысяч 800 человек, из них 1160 человек — за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла уже около 950 тыс. человек в войне против Украины.
- За сутки 27 апреля уничтожено 1160 оккупантов.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Также российские войска потеряли:
танков — 10723 (+4),
боевых бронированных машин — 22338 (+13),
артиллерийских систем — 27038 (+31),
РСЗО — 1373 (+0),
средств ПВО — 1145 (+0),
самолетов — 370 (+0),
вертолетов — 335 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 34083 (+72),
крылатых ракет — 3196 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 46292 (+105),
специальной техники — 3860 (+0).
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