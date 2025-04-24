Генштаб ВСУ обновил потери России в полномасштабной войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери России в полномасштабной войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 23 на 24 апреля российская армия потеряла на фронте 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.

Главные тезисы

  • За последние сутки российская армия потеряла 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин на фронте Украины.
  • Общие боевые потери России за период с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили более 945 тысяч человек с уничтоженной техникой.
  • По данным Генштаба ВСУ, войска РФ потеряли значительное количество танков, бронированных машин, артиллерийских систем и другой техники в ходе войны с Украиной.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 945 330 (+1060) человек ликвидировано;

  • танков — 10 694 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 312 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 26 823 (+49) ед;

  • РСЗО — 1369 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 1141 ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 660 (+134) ед;

  • крылатых ракет — 3148 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 755 (+134) ед;

  • специальной техники — 3860 ед.

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