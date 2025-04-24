Генштаб ВСУ обновил потери России в полномасштабной войне против Украины

За последние сутки с 23 на 24 апреля российская армия потеряла на фронте 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.
Главные тезисы
- За последние сутки российская армия потеряла 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин на фронте Украины.
- Общие боевые потери России за период с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили более 945 тысяч человек с уничтоженной техникой.
- По данным Генштаба ВСУ, войска РФ потеряли значительное количество танков, бронированных машин, артиллерийских систем и другой техники в ходе войны с Украиной.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 945 330 (+1060) человек ликвидировано;
танков — 10 694 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 22 312 (+5) ед;
артиллерийских систем — 26 823 (+49) ед;
РСЗО — 1369 (+1) ед.;
средств ПВО — 1141 ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 660 (+134) ед;
крылатых ракет — 3148 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 45 755 (+134) ед;
специальной техники — 3860 ед.
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