ВСУ обезвредили почти 350 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 23.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении , еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются четыре боезиса.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 349 оккупантов, 174 из них — безвозвратно. Также уничтожены семь единиц автомобильной техники, антенна БПЛА, 20 мотоциклов, пять БПЛА, наземный дрон и окопный РЭБ оккупантов. Кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки и два миномета захватчиков.