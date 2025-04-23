ВСУ обезвредили почти 350 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили почти 350 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 124 боестолкновения.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают сопротивление российским войскам на Покровском направлении, обезвреживая до 350 оккупантов в течение суток.
  • Силы обороны Украины успешно отражают многочисленные атаки врага на различных направлениях, демонстрируя высокую боеспособность и устойчивость.

Актуальная ситуация на фронте 23 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22.00 23.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении сегодня враг четырежды атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

  • В Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших защитников в районе Загрызового.

  • На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

  • Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении , еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Торецком направлении россияне 25 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка. Наши защитники успешно отбили 21 атаку, бои продолжаются.

  • С начала этих суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются четыре боезиса.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 349 оккупантов, 174 из них — безвозвратно. Также уничтожены семь единиц автомобильной техники, антенна БПЛА, 20 мотоциклов, пять БПЛА, наземный дрон и окопный РЭБ оккупантов. Кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки и два миномета захватчиков.

  • На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ровнополь и Новодаровка, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

  • На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой. Авиация противника нанесла удары КАБами по районам Степногорска и Новоандреевки.

  • На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

  • Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 23 штурмовых действия на позиции украинских подразделений.

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