Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 16 раз неподалеку от Дачного, Крымского, Торецкая и Леонидовки, сейчас ведутся пять боев.

На Северском направлении с начала суток произошел один штурм позиций наших защитников вблизи Белогоровки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка и Редкодуб.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызового, но был остановлен нашими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ровнополь и Новодаровка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Неуправляемыми авиаракетами противник ударил по Новополю.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населённого пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.