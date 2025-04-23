Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 83 боевых столкновения.
Главные тезисы
- На фронте произошло более 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники отразили около 80 атак российских захватчиков на различных направлениях.
- Боевые действия имели место на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 23 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызового, но был остановлен нашими защитниками.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка и Редкодуб.
На Северском направлении с начала суток произошел один штурм позиций наших защитников вблизи Белогоровки.
На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 16 раз неподалеку от Дачного, Крымского, Торецкая и Леонидовки, сейчас ведутся пять боев.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ровнополь и Новодаровка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Неуправляемыми авиаракетами противник ударил по Новополю.
На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населённого пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили восемь атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 279 обстрелов, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-