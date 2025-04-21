Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 50 боестолкновений

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 56.
Главные тезисы
- Более 50 боестолкновений произошло межу ВСУ и армией РФ на фронте.
- Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов, отражая атаки в различных районах.
- Российские оккупанты совершили атаки на позиции украинских воинов, включая авиационные удары и артиллерийские обстрелы.
Актуальная ситуация на фронте 21 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодцы, Торское. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.
На Краматорском направлении враг однажды пытался продвигаться вперед в направлении Маркова, получил отпор.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надежда, Троицкое. боестолкновения еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива, еще одно боестолкновение продолжается. Авиационные удары получили Новодаровка и Дачное.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.
В Ореховском направлении украинские защитники отбивают атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковловка и Степногорск.
В Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие — успеха не имел.
В Курской области украинские воины сегодня отражали пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ. Кроме того, враг совершил более 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
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