Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 50 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодцы, Торское. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

На Краматорском направлении враг однажды пытался продвигаться вперед в направлении Маркова, получил отпор.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надежда, Троицкое. боестолкновения еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.