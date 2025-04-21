Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 50 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16.00 21.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просуватися вперед у напрямку Маркового, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки тривають, п’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак, 13 боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.