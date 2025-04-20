ЗСУ відбили 20 штурмів армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Лиманському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники двічі атакували в районах Дружби та Торецька.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Два боєзіткнення тривають дотепер.