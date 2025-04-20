ЗСУ відбили 20 штурмів армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Від початку доби відбулося 45 бойових зіткнень, у тому числі 20 нападів армії РФ на Покровському напрямку.
- Наші захисники успішно тримають рубежі та активно руйнують плани російських загарбників, відбиваючи штурми.
- На фронті тривають активні бої, зокрема в регіонах Лиманського, Краматорського, Торецького та інших напрямків.
Актуальна ситуація на фронті 20 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 20.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Лиманському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.
На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Торецькому напрямку загарбники двічі атакували в районах Дружби та Торецька.
Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районі Скудного та в напрямку Одрадного.
Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Малої Токмачки та Степового на Оріхівському напрямку, отримали відсіч.
На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог здійснив 100 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.
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