ВСУ отразили 20 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Надежды и Мирного.

На Краматорском направлении противник четырежды атаковал в районах Временного Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

На Торецком направлении захватчики дважды атаковали в районах Дружбы и Торецкого.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.