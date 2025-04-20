ВСУ отразили 20 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте произошло 45 боевых столкновений, среди которых 20 нападений армии РФ на Покровском направлении.
- Украинские защитники успешно держат оборону и активно сопротивляются врагу, не давая ему прорваться.
- Вражеская активность высока на всех направлениях: Лиманском, Краматорском, Торецком и других, где продолжаются боевые действия.
Актуальная ситуация на фронте 20 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Лиманском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Надежды и Мирного.
На Краматорском направлении противник четырежды атаковал в районах Временного Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.
На Торецком направлении захватчики дважды атаковали в районах Дружбы и Торецкого.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор дважды пытался идти вперед в районе Скудного и в направлении Отрадного.
Трижды кафиры пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Малой Токмачки и Степного на Ореховском направлении, получили отпор.
На Курщине украинские защитники отбивают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг совершил 100 артиллерийских обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.
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